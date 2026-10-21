Uno Entre Rios | La Provincia | OCA

OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto de OCA tras las medidas de fuerza del Sindicato de Camioneros por salarios atrasados

21 de octubre 2026 · 09:48hs
Por otra parte exigen que los responsables de la empresa que se sienten a dialogar con los trabajadores para llevarles tranquilidad.

Foto Archivo

Por otra parte exigen que los responsables de la empresa que se sienten a dialogar con los trabajadores para llevarles tranquilidad.

Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto de la empresa de correos OCA tras las medidas de fuerza por salarios atrasados. La Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso un período de 15 días hábiles para encauzar la negociación.

La medida busca destrabar el paro y la retención de servicios del Sindicato de Camioneros que paralizaron la distribución postal desde el viernes.

Durante este plazo, se espera que la firma presente un esquema concreto para cancelar los salarios pendientes y atender los reclamos gremiales.

La crisis salarial se enmarca en un escenario de fragilidad económica de la empresa. En 2025, la firma OCA Log ingresó en concurso preventivo de acreedores, trámite radicado en el Juzgado Comercial N.º 23 para reordenar sus deudas. Actualmente, la compañía se encuentra bajo el control del grupo NMBV, liderado por el empresario logístico Claudio Espinosa.

Los reclamos

Entre los reclamos del gremio se recalcó que se hacen pagos fraccionados y que se adeuda el 30% de los salarios correspondientes a septiembre, cuyo plazo tope de cancelación había vencido el pasado 13 de octubre.

Sin embargo, dirigentes sindicales aclararon que la problemática no es reciente, sino que los empleados vienen percibiendo sus haberes fraccionados en tres o cuatro cuotas desde hace varios meses.

  • Cancelación del 30% pendiente de los haberes de septiembre.
  • Pago del presentismo y de una cuota adeudada del bono anual.
  • Entrega de indumentaria laboral, un ítem contemplado en el convenio colectivo que, según denunciaron, no se cumple desde hace más de cinco años.
  • Certeza en los cronogramas de liquidación, ante la constante incertidumbre económica producida por el cobro en cuotas y la cercanía de un nuevo cierre de mes.

Por otra parte exigen que los responsables de la empresa que se sienten a dialogar con los trabajadores para llevarles tranquilidad.

OCA trabajadores conciliación obligatoria Sindicato de Camioneros
Noticias relacionadas
El pronóstico en Entre Ríos anticipa máximas de hasta 25 grados para el miércoles. El jueves aumentará la inestabilidad según el SMN.

Entre Ríos: el miércoles estará agradable y el jueves llegarían lluvias y tormentas

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Paraná: avanzan las obras viales en Bajada Grande con la intervención de 100 cuadras.

Paraná: avanzan las obras viales en Bajada Grande con la intervención de 100 cuadras

Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial por un camión averiado. 

Tránsito alternado en el Túnel Subfluvial por un camión averiado

Ver comentarios

Lo último

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

Ultimo Momento
Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

¿Cómo le fue a Patronato con Álvaro Carranza como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Álvaro Carranza como árbitro?

Policiales
Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

SMN: miércoles agradable y jueves con lluvias y tormentas

SMN: miércoles agradable y jueves con lluvias y tormentas

Verdulerías: calabaza, papa, cebolla y morrón rojo encabezan las subas

Verdulerías: calabaza, papa, cebolla y morrón rojo encabezan las subas

Entre Ríos: el miércoles estará agradable y el jueves llegarían lluvias y tormentas

Entre Ríos: el miércoles estará agradable y el jueves llegarían lluvias y tormentas

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Dejanos tu comentario