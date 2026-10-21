Elsa Mosto, hermana de un combatiente entrerriano caído en Malvinas, habló sobre el retiro de placas y expresó su preocupación por futuras visitas.

Malvinas: familiares de soldados caídos explicaron por qué retiraron placas del cementerio de Darwin

Elsa Mosto, hermana de Carlos Mosto, soldado oriundo de Gualeguaychú que murió durante la Guerra de Malvinas, se refirió a la polémica generada por el retiro de placas con referencias a las islas en el cementerio argentino de Darwin. La mujer explicó que existen restricciones para colocar elementos con determinadas inscripciones y manifestó su preocupación por las dificultades que podrían enfrentar los familiares para volver a visitar las tumbas de sus seres queridos.

La controversia surgió luego de que un periodista chileno difundiera información sobre presuntos actos de vandalismo contra las sepulturas de soldados argentinos. Sin embargo, Mosto señaló que, tras realizar consultas, los familiares recibieron explicaciones que vinculan el retiro de las placas con tareas de mantenimiento y restauración del lugar.

Las restricciones sobre las placas

Mosto explicó que las condiciones para colocar placas y otros elementos con referencias a Malvinas forman parte de las restricciones que, según su testimonio, los familiares debieron aceptar desde 1983 para garantizar la permanencia del cementerio y la posibilidad de visitarlo.

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“Las reglas dicen que no se permite”, señaló al referirse a la colocación de elementos con determinadas inscripciones.

En ese sentido, sostuvo que las limitaciones fueron aceptadas por las familias ante la necesidad de preservar el acceso al lugar donde descansan los soldados argentinos.

“Lamentablemente necesitamos del pasaporte y como familiares queremos seguir yendo”, expresó.

La hermana del combatiente entrerriano explicó que algunas de las placas retiradas habían sido colocadas por veteranos que visitaron el cementerio de Darwin y contenían referencias a las islas, entre ellas su representación cartográfica.

El retiro de las placas y las explicaciones recibidas

Ante las versiones sobre posibles actos de vandalismo, Mosto indicó que los familiares realizaron averiguaciones para conocer qué había sucedido.

Según relató, les informaron que algunas placas estaban adheridas al sector donde se encuentra la cruz principal del cementerio y que debieron ser retiradas para realizar trabajos de mantenimiento.

“Ellos no quieren que haya nada referente al nombre de Malvinas, tenían el mapa. Fueron llevadas por veteranos que visitan el cementerio Darwin”, manifestó.

También explicó que la extracción de estos elementos puede provocar daños en el mármol, motivo por el cual, según la información recibida, se habría dispuesto su retiro para restaurar las superficies.

Mosto sostuvo que la parte argentina mantiene un contrato con personal de las islas para realizar las tareas de conservación del cementerio.

“Esas placas fueron sacadas por ellos. Esto es lo que nos dijeron… para restaurar el mármol”, expresó.

No obstante, aclaró que desconoce si existieron otras motivaciones detrás de la decisión. “Personalmente quiero pensar de que se hizo por tener acondicionado el cementerio y de que no fue otra cosa”, agregó.

El respeto recibido durante las visitas

La mujer también recordó las experiencias de los familiares de soldados argentinos durante sus viajes al archipiélago y destacó que, hasta el momento, no habían sufrido situaciones de hostilidad.

“El respeto que nos tuvieron cuando viajamos, el comportamiento fue impecable. Ellos no ponen ni siquiera una bandera”, afirmó.

Sus declaraciones buscaron diferenciar las explicaciones recibidas sobre el mantenimiento del cementerio de las versiones iniciales que vinculaban el retiro de las placas con posibles actos de vandalismo.

Preocupación por futuros viajes a las islas

Más allá de las circunstancias que rodearon el retiro de los elementos, Mosto manifestó su inquietud por el escenario político y las posibles consecuencias sobre los permisos para ingresar al archipiélago.

Según expresó, las recientes controversias relacionadas con la cuestión Malvinas generan incertidumbre entre los familiares de los combatientes caídos, especialmente entre quienes desean continuar visitando el cementerio de Darwin.

“El contexto político está ardiente y se puede pensar cualquier cosa. Tenemos la idea de que va a pasar mucho tiempo que no vamos a poder llegar a Malvinas”, sostuvo.

Para las familias, la posibilidad de regresar al cementerio representa una cuestión profundamente sensible, vinculada con la memoria de los soldados argentinos que murieron durante el conflicto bélico de 1982.

En ese marco, Mosto expresó su deseo de que las tareas realizadas hayan respondido exclusivamente a razones de conservación y que las tensiones políticas no terminen afectando el derecho de los familiares a visitar las sepulturas de sus seres queridos.

Fuente: Maxima Online.