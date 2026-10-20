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La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos convocó a más de 300 personas en La Vieja Usina

Bajo la dirección del maestro invitado Alfons Reverté, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos interpretó obras de Richard Wagner y Max Reger

20 de octubre 2026 · 11:54hs
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La música alemana y el encuentro con el público marcaron la presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que este sábado reunió a más de 300 personas en La Vieja Usina de Paraná. Con entrada libre y gratuita, el concierto comenzó a las 20 y estuvo dirigido por el maestro invitado Alfons Reverté, en el marco de la programación organizada por la Secretaría de Cultura provincial.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció un concierto gratuito a sala llena

A lo largo de la velada, el director compartió con los asistentes algunas claves para acercarse a las obras elegidas y conocer sus diferencias. En la primera parte, presentó dos composiciones de Richard Wagner que permitieron recorrer distintas etapas de la producción del compositor: la obertura Rienzi, una pieza de juventud influenciada por la ópera francesa, y Muerte de amor, de Tristán e Isolda, representativa de su madurez y de la evolución de su lenguaje armónico y orquestal.

La segunda parte estuvo dedicada a las Variaciones sobre un tema de Mozart, de Max Reger, obra que tuvo su estreno a nivel local. Antes de la interpretación, Reverté explicó que la composición toma como punto de partida un tema de la Sonata para piano N.º 11 de Wolfgang Amadeus Mozart y lo transforma en una sucesión de variaciones que culminan en una fuga.

El director también vinculó la obra de Reger con la tradición contrapuntística alemana de figuras como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven y Johannes Brahms. En ese recorrido, destacó las exigencias técnicas y camerísticas que la pieza plantea para los músicos.

La presentación marcó la primera experiencia de Reverté al frente de la orquesta provincial. Al referirse al trabajo compartido, el director expresó su satisfacción por haber dirigido al conjunto entrerriano, al que definió como “solvente, eficaz y de alto nivel técnico”.

Sobre el programa, señaló que tuvo libertad para elegir las obras y optó por un recorrido centrado en el romanticismo y el posromanticismo alemán. La propuesta combinó dos momentos de la producción de Wagner con la obra de Max Reger, cuya música funciona como un puente hacia las búsquedas compositivas del siglo XX.

Con la dirección artística y curaduría musical de Luis Gorelik, la Sinfónica continúa así con una programación que busca acercar distintas tradiciones musicales al público entrerriano. La próxima cita ya tiene fecha y lugar: será el sábado 14 de noviembre, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15, Paraná.

En esa oportunidad, la orquesta contará con la dirección del maestro invitado Guillermo Scarabino y la participación de la violinista argentina Pilar Policano. El repertorio incluirá el Concierto para violín y orquesta N.º 3 de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía N.º 7, op. 131, de Sergei Prokofiev, que tendrá su estreno a nivel local.

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Orquesta Sinfónica de Entre Ríos La Vieja Usina Música concierto
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