Lucio Albirosa presenta su nuevo libro de poemas en Villaguay

El escritor Lucio Albirosa presentará Retazos de mí y otras cenizas este viernes 23 de octubre, a las 19, en la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón

El escritor y poeta Lucio Albirosa llegará este viernes a Villaguay para presentar Retazos de mí y otras cenizas, su nuevo libro de poemas. El encuentro será a las 19 en el salón de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón, con entrada libre y gratuita.

Publicado por Kaizen Graphics, el volumen reúne más de 70 poemas numerados y otros textos breves que abordan la reconstrucción personal, la memoria, el desarraigo, el amor y el paso del tiempo. Con una escritura despojada, Albirosa propone una reflexión sobre la dignidad y la posibilidad de volver a empezar después de las experiencias que dejan huella.

Poeta y gestor cultural, Albirosa nació el 28 de abril de 1982 y cuenta con 20 libros publicados. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Juvenil de Poesía Río de los Pájaros, que recibió a los 12 años, la distinción como uno de los 10 Jóvenes Escritores Argentinos en 2013 y el premio Atrezzo Internacional América-Europa en 2022.

También representó al país en encuentros literarios internacionales y es autor de Abrazando a Entre Ríos, el nuevo cancionero provincial.

La presentación será una oportunidad para acercarse a su producción literaria y compartir una obra que encuentra en las cenizas una imagen para pensar la resistencia, la dignidad y el comienzo de nuevas etapas.