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Sam Altman presentó una herramienta de identidad digital para prevenir fraudes con inteligencia artificial

Sam Altman busca distinguir personas reales de sistemas automatizados y prevenir estafas en bancos, videollamadas y operaciones digitales.

21 de octubre 2026 · 16:32hs
Sam Altman presentó una herramienta de identidad digital para prevenir fraudes con inteligencia artificial.

Sam Altman presentó una herramienta de identidad digital para prevenir fraudes con inteligencia artificial.

La empresa World, proyecto de identidad digital cofundado por Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, presentó una nueva herramienta de verificación de identidad destinada a bancos e instituciones financieras. La iniciativa busca distinguir a personas reales de sistemas automatizados y reducir los riesgos de fraude, suplantación de identidad y engaños mediante inteligencia artificial (IA).

El anuncio fue realizado por Alex Blania, cofundador del proyecto, durante la conferencia Money20/20, uno de los encuentros internacionales dedicados a la industria financiera y las nuevas tecnologías.

La propuesta apunta a responder a uno de los principales desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial: comprobar que detrás de una interacción digital existe una persona real y no un sistema automatizado que intenta hacerse pasar por ella.

Cómo funciona la nueva herramienta

La solución se basa en World ID, el sistema de identidad digital desarrollado por World, proyecto impulsado en 2019 por Sam Altman, Alex Blania y Max Novendstern a través de Tools for Humanity.

La propuesta combina tres funcionalidades destinadas a reforzar la seguridad de las interacciones digitales: una aplicación para gestionar credenciales de identidad, una extensión para verificar participantes en videollamadas de Zoom y un mecanismo que permite a agentes de inteligencia artificial realizar determinadas acciones en representación de los usuarios.

La aplicación funciona como un repositorio de credenciales digitales que permite acreditar características de identidad y demostrar que una acción fue realizada o autorizada por una persona, en lugar de un programa automatizado.

Uno de los objetivos es ofrecer mecanismos de verificación que puedan incorporarse a los servicios financieros, donde las operaciones digitales requieren controles cada vez más sofisticados.

Una respuesta al crecimiento de las estafas digitales

El desarrollo surge en un contexto de preocupación por el uso de inteligencia artificial para cometer delitos informáticos. Las herramientas capaces de generar voces, imágenes y videos falsos representan nuevos desafíos para los sistemas tradicionales de autenticación.

En particular, las tecnologías de suplantación de identidad pueden utilizarse para simular comunicaciones de clientes, empleados o representantes de entidades financieras, con el propósito de obtener información confidencial o autorizar operaciones fraudulentas.

Según estimaciones difundidas por la empresa, las pérdidas económicas vinculadas con fraudes realizados mediante inteligencia artificial en Estados Unidos podrían superar los 40.000 millones de dólares durante 2027.

La cifra refleja la magnitud del problema que la compañía busca abordar mediante sistemas de verificación de identidad digital.

Sin bancos confirmados ni precios anunciados

A pesar de la presentación, hasta el momento no se informaron acuerdos concretos con entidades bancarias que hayan incorporado la nueva solución a sus sistemas de seguridad.

Tampoco se dieron a conocer los costos que tendría su implementación para las instituciones financieras o los usuarios.

La propuesta abre, además, interrogantes sobre la protección de los datos personales, la privacidad y los mecanismos de resguardo de las credenciales digitales.

Con esta iniciativa, World busca ampliar las aplicaciones de su tecnología de identidad y posicionarse en un mercado donde la expansión de la inteligencia artificial obliga a desarrollar nuevas herramientas para verificar quién participa en cada operación digital.

Sam Altman Identidad Inteligencia artificial
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