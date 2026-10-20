La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La militante de la multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia, Ludmila Fernández Castellano, denunció hostigamiento policial.

La multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia expresó su rechazo ante una actitud considerada intimidatoria por parte de agentes de policía en el domicilio de una militante de ésta multisectorial.

La Multisectorial de DDHH de Concordia tomó conocimiento de lo expresado y debidamente denunciado por parte de la militante de ésta multisectorial, Ludmila Fernández Castellano.

La joven militante denunció ante Fiscalía que una patrulla policial se presentó en su domicilio y comenzó a fotografiar la fachada de su casa, sin dar ninguna explicación al respecto, a pesar de habérselas pedido.

El hecho llama poderosamente la atención, ya que muestra una actitud manifiestamente irregular, situación que deberá ser aclarada, en principio por la misma fuerza, y por la investigación que, esperamos, realice inmediatamente la justicia local.