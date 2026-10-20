Uno Entre Rios | Policiales | Derechos Humanos

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La militante de la multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia, Ludmila Fernández Castellano, denunció hostigamiento policial.

20 de octubre 2026 · 12:36hs
La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia expresó su rechazo ante una actitud considerada intimidatoria por parte de agentes de policía en el domicilio de una militante de ésta multisectorial.

Rechazo a hostigamiento policial

La Multisectorial de DDHH de Concordia tomó conocimiento de lo expresado y debidamente denunciado por parte de la militante de ésta multisectorial, Ludmila Fernández Castellano.

La joven militante denunció ante Fiscalía que una patrulla policial se presentó en su domicilio y comenzó a fotografiar la fachada de su casa, sin dar ninguna explicación al respecto, a pesar de habérselas pedido.

El hecho llama poderosamente la atención, ya que muestra una actitud manifiestamente irregular, situación que deberá ser aclarada, en principio por la misma fuerza, y por la investigación que, esperamos, realice inmediatamente la justicia local.

Derechos Humanos Concordia hostigamiento policial Multisectorial
Noticias relacionadas
Se dispuso prisión preventiva por 90 días para Cristina Díaz imputado por el femicidio de Fabiana Bruselario y su traslado a la Unidad Penal Nº 5 de Victoria

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaina y cerca de $9 millones

Golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y cerca de $9 millones

En Concordia, detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína. 

Concordia: detuvieron a la encargada de una cuadrilla de cosecheros con 60 dosis de cocaína

La Prefectura Naval Argentina dispone la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores en registros jurisdiccionales

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Ver comentarios

Lo último

¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

Equipamiento militar bajo secreto de Estado: qué se sabe del decreto

Equipamiento militar bajo secreto de Estado: qué se sabe del decreto

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Ultimo Momento
¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

¿Último acto de Juan Barinaga en el Grella?

Equipamiento militar bajo secreto de Estado: qué se sabe del decreto

Equipamiento militar bajo secreto de Estado: qué se sabe del decreto

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Gildas Bailanta celebra diez años de cumbia con una gran fiesta en Paraná

Gildas Bailanta celebra diez años de cumbia con una gran fiesta en Paraná

Policiales
Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Femicidio de Fabiana Bruselario: 90 días de prisión preventiva para Cristian Díaz

Golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y cerca de $9 millones

Golpe al narco: secuestraron 10 kilos de marihuana, dosis de cocaína y cerca de $9 millones

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Premio Literario Juan L. Ortiz 2026 ya tiene ganadores y menciones

El Premio Literario Juan L. Ortiz 2026 ya tiene ganadores y menciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos convocó a más de 300 personas en La Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos convocó a más de 300 personas en La Vieja Usina

Pesar en Gualeguay por el fallecimiento de Carlos Gálligo, histórico dirigente del Peronismo

Pesar en Gualeguay por el fallecimiento de Carlos Gálligo, histórico dirigente del Peronismo

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

Más de 4.100 abogados votarán para renovar sus consejeros

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

El Niño 2026-2027: el Gobierno lanzó una plataforma para anticipar riesgos en el campo

Dejanos tu comentario