Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronomía regional

Paraná albergará desde este jueves el 1° Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía en conjunto con las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino

Paraná se prepara para recibir a referentes de la industria vitivinícola, el turismo y la gastronomía de todo el país durante mañana 22 y el viernes 23 de octubre de 2026. El Centro Provincial de Convenciones (CPC) será la sede principal de este encuentro que busca potenciar el desarrollo regional y visibilizar la producción enológica local y nacional. La iniciativa, impulsada por la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) junto a destacados organismos del sector, contará con la participación activa de estudiantes, docentes y profesionales del rubro.

La jornada inaugural de mañana comenzará a las 9 con la acreditación de los asistentes y la charla magistral “La voz del vino argentino: El sommelier en la era de las experiencias”, a cargo de la sommelier Marcela Rienzo. Tras el acto formal de apertura, las actividades continuarán con el Panel de Gobernanza, titulado “Del viñedo al destino: cómo se organizan los territorios del vino”, moderado por Pablo Cagnoni e integrado por referentes de Entre Ríos, Salta, La Rioja, Río Negro y la COVIAR.

Durante la tarde, el congreso ofrecerá paneles simultáneos enfocados en el emprendedurismo gastronómico y las nuevas vivencias enológicas. Se expondrán las experiencias de bodegas de diversas regiones argentinas (Norte, Cuyo, Litoral y Patagonia), además de abordar la competitividad y la sostenibilidad del sector junto a representantes de Marca País y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Identidad entrerriana y referentes de la comunicación

La vitivinicultura local ocupará un espacio destacado en el panel “Vitivinicultura entrerriana: identidad, crecimiento y nuevos desafíos”, integrado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) —encabezada por su presidenta María Jesús Vulliez— junto a productores de La Paz, Colón y Paraná.

Asimismo, reconocidos especialistas compartirán su visión estratégica en charlas temáticas:

*Modelos de enoturismo: El profesor Pablo Singerman analizará modelos nacionales e internacionales.

*Construcción de destinos: El licenciado Alejandro Lastra disertará sobre la articulación entre vino, gastronomía y territorio.

*Narrativa turística: El periodista y escritor Leandro Vesco brindará la exposición “El Turismo es la mejor historia”.

*Comercialización: Lía Rivella, Oscar Basa y Mariano Saieg debatirán sobre la visibilización del enogastroturismo y la apertura de mercados.

Paraná se convertirá en el epicentro del enoturismo y la gastronmía regional Foto UNO/Archivo/Ilustrativa

Sabores en vivo y recorridos de campo

El cierre del primer día ofrecerá la Galería del vino y los sabores, un espacio que integrará mostradores de degustación de bodegas de todo el país, clases de cocina en vivo (con la participación de la AHG Paraná, UTHGRA y UADER), un mercado regional de artesanías y stands promocionales de municipios entrerrianos. La jornada concluirá con el Sunset del Litoral, ambientado con música en vivo y degustaciones.

El viernes 23 de octubre, la propuesta se trasladará directamente al territorio con recorridos técnicos y guiados por viñedos y bodegas de la microrregión:

*Microrregión Paraná y sus Aldeas: Visitas a la Bodega Fisolo (Aldea María Luisa) y a la Bodega y Viñedo Los Aromitos (Colonia Ensayo).

*Enoturismo urbano: Un recorrido guiado por Finca Los Teros en Paraná, que incluirá visitas a la sala de elaboración, exhibición de automóviles antiguos y degustación de vinos con picada regional

.