En una versión a la carta, la banda de heavy metal, Horcas, se presentará en Paraná con un gran repertorio musical.

Horcas llega a Paraná con una gira en la que "¡Ustedes mandan!"

La banda de heavy metal se presentará el viernes 2 de octubre en Monet’s Club. Roberto “El Topo” Yáñez, bajista de Horcas , habló con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la gira, el vínculo con sus seguidores y los más de 35 años de trayectoria.

Horcas volverá a presentarse en Paraná en el marco de su gira nacional “Ustedes mandan”, un recorrido que comenzó en febrero y que lleva a la banda de heavy metal por distintos puntos del país. El grupo tocará el viernes 2 de octubre en Monet’s Club.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el bajista Roberto “El Topo” Yáñez contó sus sensaciones ante el próximo encuentro con el público entrerriano y destacó el vínculo que la banda mantiene con sus seguidores después de más de 35 años de trayectoria.

“Esta gira empezó allá por febrero de este año, se llama ‘Ustedes mandan’ y andamos de gira por todo el país. Estoy muy contento de volver a su localidad”, señaló Yáñez.

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El músico remarcó que Horcas intenta regresar periódicamente a las distintas ciudades y valoró especialmente el recibimiento que encuentran en cada lugar. “Vamos bastante seguido. Estamos yendo una vez por año, así que estamos con muchas ansias esperando ya próximo el encuentro ”, expresó.

El público elige las canciones

Uno de los aspectos particulares de la actual gira es que los propios seguidores tienen participación directa en la elección del repertorio. A través de las redes sociales de la banda, Horcas propone canciones para que el público vote y las más elegidas pasan a formar parte de la lista de temas de los shows.

“Más allá de las canciones que nosotros solemos tocar en nuestra lista, estamos haciendo una lista donde ponemos en nuestras redes canciones para que la gente vote. Las que van ganando las vamos poniendo en la lista”, explicó el bajista.

Para Yáñez, la iniciativa representa una manera de reconocer el papel fundamental que tuvieron los seguidores en la extensa historia de la banda.

“Uno puede hacer buenas canciones, malas canciones, pero en definitiva la última palabra la tiene la gente, el público”, sostuvo. Y agregó que la vigencia de Horcas durante más de tres décadas está directamente relacionada con “el amor y el cariño” que reciben de sus fanáticos en cada lugar.

“Por eso hacemos un poco esta gira, para que ellos elijan las canciones”, explicó.

Escenario con Metallica y Megadeth

Durante la entrevista, Yáñez también recordó algunos de los momentos más importantes que atravesó Horcas a lo largo de su carrera. Entre ellos, las oportunidades de compartir escenario con grandes referentes internacionales del heavy metal.

“Con Metallica tuvimos la suerte de tocar dos o tres veces con ellos”, recordó.

El bajista destacó que Horcas también fue telonera de otras bandas internacionales y reconoció la importancia de aquellas experiencias dentro de una trayectoria que ya supera los 35 años.

“A veces uno no espera tanto de la música. Realmente estoy muy agradecido también de esos gustitos que uno se da”, expresó.

El vínculo con Santa Fe

La cercanía geográfica también hizo que Santa Fe se convirtiera en una de las provincias que Horcas visita con mayor frecuencia. Yáñez destacó especialmente la cantidad de presentaciones que realizaron allí durante los últimos años.

“Santa Fe es de las provincias que más tocamos. El año pasado fuimos cuatro veces en el año y esta vuelta ya estuvimos dos veces”, contó ya que esperan que al show venga mucha gente de la ciudad vecina.

El músico recordó distintas presentaciones en Rosario, la ciudad de Santa Fe y otras localidades de la región. Incluso, durante la charla intentó reconstruir algunos de esos destinos entre tantos shows realizados.

“Somos de las provincias a las que más vamos por año, así que estamos muy, muy agradecidos por el cariño que nos dan siempre”, afirmó.

Ahora, el próximo destino será Paraná. Horcas llegará con su gira “Ustedes mandan” y un repertorio que, en buena medida, será definido por quienes acompañan a la banda desde hace décadas.

La cita será el viernes 2 de octubre en Monet’s Club, donde el público entrerriano tendrá nuevamente la oportunidad de encontrarse con una de las bandas históricas del heavy metal argentino.

Bandas locales

Capthor, Generador y Numérica serán las bandas que estarán teloneando a Horcas. Numérica, especialmente, está integrada por músicos paranaenses y con un estilo muy marcado de Heavy Metal clásico. Vienen transitando un año muy movido de explosión artística, donde compartieron escenarios con grandes bandas nacionales del género pesado como Azeroth, Arphegy, Plan 4 y varias más.

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De la mano de su mánager y productor Luis Yelpo, ya están en proceso de grabación de su primer material de estudio con vistas a salir durante este verano entrante.