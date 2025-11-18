"Gramática de las erosiones", la nueva muestra de Martín Toyé en GAP Galería de Arte

El miércoles 19 de noviembre, se inaugurará en GAP Galería de Arte la muestra "Gramática de las erosiones", de Martín Toyé

El miércoles 19 de noviembre, a las 20, se inaugurará en GAP Galería de Arte la muestra Gramática de las erosiones, una serie de obras en las que el fotógrafo y artista visual Martín Toyé imprime cuerpos sobre páginas de antiguos diccionarios, enciclopedias y textos. La propuesta reúne trabajos realizados desde 2007 y se organiza alrededor de una misma idea: el tiempo como fuerza que transforma todo lo que existe.

En estas piezas, la fotografía se posa sobre soportes cargados de memoria. Páginas que alguna vez fijaron definiciones y certezas se convierten en superficie de diálogo entre palabra, cuerpo y papel. Allí, la presencia humana aparece vulnerable y en permanente cambio. Toyé plantea una lectura donde el lenguaje, el pensamiento y la materia comparten una misma condición transitoria. “Me interesa pensar cómo el tiempo actúa sobre todo lo que existe: las palabras, las teorías, las imágenes, los cuerpos”, señala el artista.

La muestra invita a reflexionar sobre la caducidad de los discursos y la persistencia del cuerpo como archivo vivo. Según el arquitecto Marcelo Olmos, el trabajo de Toyé “apunta a redescubrir el cuerpo masculino, despojarlo de silencios o proclamas, simplemente abordarlo como algo natural, una vivencia diaria que elige su propio modo de estar y de ser”.

La inauguración será el miércoles 19 de noviembre a las 20 en GAP Galería de Arte, ubicada en Alameda de la Federación 355. Podrá visitarse hasta el 15 de diciembre, de lunes a viernes, de 18 a 20.30.

Martín Toyé (Paraná, 1976) es fotógrafo, docente y artista visual. Inició su trabajo en fotografía en 1998 y en 2015 obtuvo la Licenciatura en Bellas Artes. Ha participado en talleres con Alejandro Cartagena, Arnau Bach, Alberto Goldenstein y otros referentes. Recibió premios en el Salón Anual de Poema Ilustrado (2008) y en el Salón Anual Nacional de Santa Fe (2012). En 2021 publicó Conquistadores del Buen Ayre y desde 2022 integra el colectivo CAEL.