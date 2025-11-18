"Gramática de las erosiones", la nueva muestra de Martín Toyé en GAP Galería de Arte

Uno Entre Rios | Escenario | Gramática de las erosiones

El miércoles 19 de noviembre, a las 20, se inaugurará en GAP Galería de Arte la muestra Gramática de las erosiones, una serie de obras en las que el fotógrafo y artista visual Martín Toyé imprime cuerpos sobre páginas de antiguos diccionarios, enciclopedias y textos. La propuesta reúne trabajos realizados desde 2007 y se organiza alrededor de una misma idea: el tiempo como fuerza que transforma todo lo que existe.

En estas piezas, la fotografía se posa sobre soportes cargados de memoria. Páginas que alguna vez fijaron definiciones y certezas se convierten en superficie de diálogo entre palabra, cuerpo y papel. Allí, la presencia humana aparece vulnerable y en permanente cambio. Toyé plantea una lectura donde el lenguaje, el pensamiento y la materia comparten una misma condición transitoria. “Me interesa pensar cómo el tiempo actúa sobre todo lo que existe: las palabras, las teorías, las imágenes, los cuerpos”, señala el artista.

La muestra invita a reflexionar sobre la caducidad de los discursos y la persistencia del cuerpo como archivo vivo. Según el arquitecto Marcelo Olmos, el trabajo de Toyé “apunta a redescubrir el cuerpo masculino, despojarlo de silencios o proclamas, simplemente abordarlo como algo natural, una vivencia diaria que elige su propio modo de estar y de ser”.

La inauguración será el miércoles 19 de noviembre a las 20 en GAP Galería de Arte, ubicada en Alameda de la Federación 355. Podrá visitarse hasta el 15 de diciembre, de lunes a viernes, de 18 a 20.30.

Martín Toyé (Paraná, 1976) es fotógrafo, docente y artista visual. Inició su trabajo en fotografía en 1998 y en 2015 obtuvo la Licenciatura en Bellas Artes. Ha participado en talleres con Alejandro Cartagena, Arnau Bach, Alberto Goldenstein y otros referentes. Recibió premios en el Salón Anual de Poema Ilustrado (2008) y en el Salón Anual Nacional de Santa Fe (2012). En 2021 publicó Conquistadores del Buen Ayre y desde 2022 integra el colectivo CAEL.

Gramática de las erosiones Martín Toyé GAP Galería de Arte
