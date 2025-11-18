Diana Ramundey llega por primera vez a Paraná

Uno Entre Rios | Escenario | Diana Ramundey

La cantautora Diana Ramundey actuará por primera vez en Paraná el jueves 4 de diciembre, en el Bodegón Cultural

18 de noviembre 2025 · 13:13hs
La cantautora Diana Ramundey actuará por primera vez en Paraná el jueves 4 de diciembre, a las 21, en el Bodegón Cultural, ubicado en Piris 130. La presentación reunirá su repertorio marcado por la sensibilidad, la fuerza interpretativa y una mirada propia sobre la canción contemporánea.

La artista compartirá el escenario con Dafne Usorach, cantautora oriunda de Guatimozín, Córdoba, cuyo trabajo se caracteriza por una fuerte impronta narrativa y una fusión rítmica que construye identidad. Será una noche pensada para el intercambio musical y la circulación de nuevas voces.

La anfitrionía estará a cargo de Analía Bosque, integrante del Colectivo Compositoras, quien abrirá el encuentro con una selección de canciones que acompaña la propuesta. El espacio ofrecerá servicio de vinos y cervezas artesanales para quienes deseen disfrutar la velada en un ambiente cercano y acogedor.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $15.000.

Las reservas y consultas se reciben al 343 5036644.

Diana Ramundey Paraná Bodegón Cultural
