Gauchito Club y 1915 se unen en un show explosivo en Santa Fe

Las bandas Gauchito Club y 1915 se presentarán el viernes 31 de octubre en Tribus Club del Arte, en Santa Fe

16 de septiembre 2025 · 15:21hs
Gauchito Club y 1915 se presentarán el viernes 31 de octubre a las 21 en Tribus Club de Arte, en Santa Fe, en lo que busca ser una noche llena de energía y lo mejor de la nueva escena musical argentina. Las entradas están disponibles en la boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Gauchito Club y 1915 en Tribus Club de Arte

La propuesta conjunta de ambos grupos busca combinar estilos y generar un espectáculo que conecte con el público. Gauchito Club llega a Santa Fe con un 2025 cargado de actividad: su Tour Vulnerable los llevó a presentarse en el Parador Konex de Buenos Aires y recorrer diversas ciudades de Argentina, Latinoamérica y Europa.

Por su parte, 1915 está presentando Ceremonia, su quinto álbum de estudio, que reúne ocho canciones acompañadas de video y funciona como un viaje íntimo del individuo hacia lo colectivo. La banda propone una experiencia en la que la música se convierte en herramienta y espacio de encuentro.

El show de Tribus Club de Arte busca mezclar la intensidad del presente de Gauchito Club con la profundidad conceptual de 1915, generando una propuesta original para quienes buscan disfrutar de la nueva música argentina en vivo.

