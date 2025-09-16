Uno Entre Rios | Escenario | Las Hermanas Bongio

Las Hermanas Bongio compartieron folklore en La Red Paraná

Antonella y Micaela Bongiovanni, conocidas como las Hermanas Bongio, visitaron radio La Red Paraná y deleitaron a los oyentes con sus versiones de clásicos del folklore

16 de septiembre 2025
FERNANDA RIVERO / UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

Antonella y Micaela Bongiovanni, conocidas como las Hermanas Bongio, visitaron la emisora La Red Paraná y deleitaron a los oyentes con sus versiones de clásicos del folklore. Las jóvenes, oriundas de Colonia Avellaneda, contaron que su vínculo con la música se forjó en familia.

“Los domingos cuando nos juntamos con mis papás, y estamos todos juntos, comemos y siempre guitareamos. Mi papá toca la guitarra, él nos enseñó. Con mate, porque además es uruguayo también”.

El grupo comenzó a formarse de manera natural, motivado por la cercanía con amigos: “Empezamos así poco el grupo, un poco a pedido de todos los amigos que siempre dijeron: ‘bueno, vamos a arrancar, arranquen, arranquen’”, explicaron las jóvenes, que se mostraron entusiasmadas por su presente artístico.

El dúo, que cuenta con la compañía de Luciano Díaz y Lorenzo Gutiérrez, tiene agendados varios próximos eventos en la región:

  • Viernes 19: Peñarte en La Zubi (Fraternidad y Ramírez, en la escuela)

  • Domingo 21 de septiembre: Residencia Tu Bienestar (La Picada)

  • Domingo 5 de octubre: Fiesta Patronal Capilla Nuestra Señora del Rosario (Espinillo Norte, ruta 18)

  • Viernes 10 de octubre: Parrilla Mangiare (Acceso Norte)

Las Hermanas Bongio La Red Paraná Folklore
