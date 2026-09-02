Festival Juan L.: música, danza y encuentro para celebrar un año de renovación del espacio cultural

Municipio de Paraná realizará viernes y sábado un festival con música, danza, gastronomía, arte y emprendimientos, con entrada libre en dos jornadas culturales.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz celebrará su primer aniversario desde la reapertura con un festival que reunirá música, danza, gastronomía, arte y emprendimientos. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná, se desarrollará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 18, con entrada libre y gratuita.

Las actividades se distribuirán en distintos espacios del edificio y estarán acompañadas por la conducción de Gabi Zonis. El programa contempla patio gastronómico, sastrería abierta, intervenciones artísticas y la participación de emprendedores locales.

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El viernes actuarán Arapoty Dúo, Compañía Tupana, Murga del Paraná y Ángel Oscar Giles & Yuruma. El sábado será el turno de Ballet Angirú, La Solense, Panambí – Folklore Raíz y Gerardo Farías. Además, durante ambas jornadas habrá propuestas destinadas a las infancias a cargo de Patota EmburBujada.

Un edificio recuperado en Paraná

El Centro Cultural Juan L. Ortiz fue reinaugurado el 5 y 6 de septiembre de 2025, después de un proceso de recuperación integral del edificio. Los trabajos incluyeron la restauración y reorganización de los espacios existentes y la adaptación de las instalaciones para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

La intervención alcanzó el techo, los sanitarios, las salas, los camarines, el sector administrativo y los pisos. También se realizaron tareas sobre los servicios y se incorporaron espacios exteriores destinados al desarrollo de actividades culturales.

La obra había comenzado con financiamiento provincial, pero quedó paralizada durante un período. Posteriormente, fue reactivada y continuada con recursos municipales, lo que permitió avanzar hacia la recuperación de uno de los espacios emblemáticos de la cultura paranaense.

Una nueva etapa cultural

Entre las transformaciones realizadas se contempló también la recuperación de una sala de teatro interior más versátil, con capacidad adaptable, y la creación de un espacio de teatro al aire libre con gradas y plaza seca.

La reapertura significó el inicio de una nueva etapa para el histórico edificio. En aquella oportunidad, la programación incluyó talleres, música, teatro, danza, ferias, patio gastronómico, intervenciones artísticas y propuestas destinadas al público general, además de escuelas e instituciones de la zona.

Durante este primer año, el Juan L. Ortiz volvió a ser escenario de recitales, obras teatrales, muestras, ferias, talleres y encuentros. También albergó actividades vinculadas con la literatura, la danza y las artes visuales, junto con propuestas para las infancias y espacios destinados a emprendedores y artistas locales.

El Festival Juan L. busca poner en valor ese recorrido y celebrar la circulación que recuperó el espacio desde su reapertura: un centro cultural activo, abierto a la comunidad y habitado por públicos, artistas y proyectos.