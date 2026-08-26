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Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Se presentarán Los Riedel y Guille Alarcón en una nueva edición del Fogón Entrerriano en Casa de la Cultura

26 de agosto 2026 · 13:08hs
Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano este viernes

Este viernes 28 desde las 21 se realizará un nuevo Fogón Entrerriano con música en vivo y entrada libre y gratuita en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó, Paraná). Se presentarán Los Riedel y Guille Alarcón. Se anuncia también servicio de cantina. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Los Riedel y Guille Alarcón

Los Riedel, oriundos de Oro Verde, son una agrupación de música folclórica argentina que se destaca por renovar las tradiciones del género a través de un enfoque ecléctico, experimental y contemporáneo. Su propuesta combina la raíz de las sonoridades tradicionales -chacareras, zambas, gatos, chamamé y la chamarrita- con recursos modernos, logrando un sonido auténtico que respeta la esencia del folclore y, al mismo tiempo, la proyecta hacia nuevos horizontes. Se han presentado en importantes festivales de distintas provincias, consolidando su camino en el panorama nacional.

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Guille Alarcón, oriundo de San Benito, es un músico y compositor entrerriano que con su voz y su guitarra pretende realizar su aporte a la renovación del cancionero folclórico interpretando sus propias composiciones. También reinterpreta los clásicos del folclore desde la armónica. Fue ganador de la categoría Canción Inédita del certamen Pre Cosquín 2026 en la sede Viale y recientemente fue seleccionado para grabar una sesión en vivo en el ciclo Casa Estudio de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Fogón Entrerriano Casa de la Cultura Música
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