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Seuer Montec celebró 15 años de canto ancestral en Villaguay

El dúo de canto charrúa Seuer Montec celebró su décimo quinto aniversario en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre

31 de agosto 2026 · 10:47hs
Seuer Montec celebró 15 años de canto ancestral en Villaguay

El dúo de canto charrúa Seuer Montec presentó “Tanú t Acnat - Latido del alma” en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Villaguay, en el marco de los festejos por su décimo quinto aniversario.

El encuentro se realizó el viernes 28 de agosto desde las 20 y reunió a una sala con todas sus butacas completas. La convocatoria permitió construir uno de los principales sentidos de la propuesta: la cercanía y la intimidad de un espectáculo completamente acústico, sin ningún tipo de amplificación.

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Luego del mini recital, la experiencia continuó con una conversación junto al público, que se extendió más allá de las 21.30 y dejó lugar para preguntas, inquietudes, curiosidad y momentos de emoción compartida.

Desde Seuer Montec agradecieron especialmente a quienes acompañaron la presentación por la atención, la calidez y la disposición para compartir el encuentro.

Quince años de canto y memoria

Seuer Montec es un dúo de canto charrúa integrado por Gabriela Pérez, en voz y Afia Tanú —Arco que Late—, y Javier Álvarez, en guitarra y voz.

La propuesta artística busca generar un encuentro de reconexión con el mundo interno, el entorno natural y social, a través de textos y canciones que recuperan y revitalizan sonoridades y elementos de la lengua ancestral en diálogo con el presente.

El proyecto nació en 2011, en el marco de las actividades de la Escuela Popular Charrúa Etriek, un emprendimiento educativo de la comunidad indígena homónima.

A lo largo de estos años, el dúo participó de distintos encuentros y festivales, entre ellos el IV Encuentro Nacional de Canto Ancestral, realizado en Santa Fe y Paraná en 2025; las dos ediciones del Festival de Arte Sonoro Indígena, en Posadas e Iguazú; el Camino al III Foro Mundial de Derechos Humanos, en la Universidad Nacional de Córdoba; y el III Encuentro Plurinacional, realizado en Buenos Aires.

También llevó su música a diferentes localidades entrerrianas y escenarios de la provincia de Buenos Aires y CABA. Entre sus producciones publicadas en plataformas digitales se encuentran los fonogramas “Ancat”, “Vivo en la naturaleza” y “Charrúa”.

En 2020, Seuer Montec participó del programa Cultura Argentina en Casa, del Ministerio de Cultura de la Nación. Además, desde 2023 canciones de su repertorio integran la Fonoteca de Arte Sonoro Indígena del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Un aniversario que sigue en movimiento

Durante 2026, Seuer Montec decidió celebrar sus 15 años de trayectoria con “Tanú t Acnat - Latido del alma”, una propuesta que combina un mini recital con canciones seleccionadas de sus fonogramas “Ancat”, publicado en 2021, y “Charrúa”, de 2026.

La particularidad del espectáculo es su formato totalmente acústico y la instancia de conversación con el público que funciona como cierre de cada encuentro.

Además de Villaguay, la propuesta ya fue presentada en dos oportunidades en Paraná y una vez en Concordia. El recorrido continuará durante septiembre y octubre con presentaciones en San José, Villa Elisa y Concepción del Uruguay, llevando esta experiencia de música, memoria y encuentro hacia nuevos públicos.

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Seuer Montec Villaguay Música biblioteca
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