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Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos

La Municipalidad de Paraná instala Ecopuntos en espacios públicos para ampliar la separación de residuos reciclables y promover nuevos hábitos urbanos.

2 de septiembre 2026 · 17:05hs
Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos y reducir los residuos.

Paraná suma Ecopuntos para separar residuos reciclables en espacios públicos y reducir los residuos.

La Municipalidad de Paraná avanza con la instalación de Ecopuntos destinados a facilitar la separación y recuperación de residuos reciclables en espacios públicos. Los primeros dispositivos fueron colocados en el Balneario Thompson, Bajada Grande, Plaza Mujeres Entrerrianas, Parque Botánico Leandro N. Alem y Parque Lineal Sur.

La primera etapa contempla la instalación de un sexto Ecopunto en el Paseo Cultural, ubicado en avenida Ejército y San Martín. Se trata de espacios de uso cotidiano y recreativo, con una importante circulación de personas, especialmente durante los fines de semana y en ocasión de actividades y eventos.

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La propuesta busca promover nuevos hábitos y extender la separación de residuos más allá de los hogares, para que quienes concurren a plazas, parques y otros espacios públicos puedan disponer los materiales reciclables de manera diferenciada.

Tres módulos para distintos materiales en Paraná

Los Ecopuntos permiten depositar de manera diferenciada residuos inorgánicos que pueden ser recuperados y reincorporados a la cadena productiva. Cada estructura cuenta con tres módulos destinados a distintas categorías: plástico; papel, cartón y tetra brik; y vidrio y latas.

Desde el Municipio se plantea que los residuos sean reconocidos como materiales con posibilidades de recuperación y no solamente como elementos destinados al descarte. El objetivo es avanzar hacia una gestión más responsable y fortalecer las prácticas de separación desde el momento de la disposición inicial.

La infraestructura fue diseñada bajo criterios de sustentabilidad. Los módulos están construidos principalmente con plástico reciclado y cuentan con señalética para orientar sobre los materiales que pueden depositarse.

Además, cada estructura se instala sobre una vereda de hormigón rodeada de losas cribadas que permiten el crecimiento de vegetación. El techo, realizado con malla sima galvanizada, fue concebido para favorecer una integración progresiva con el entorno.

Una red que busca ampliarse

La instalación de los Ecopuntos forma parte de una estrategia integral para mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos. La recuperación de materiales reciclables permite disminuir el volumen que llega a disposición final y, al mismo tiempo, favorecer su valorización y eventual reincorporación a los circuitos productivos.

Los nuevos dispositivos complementan las acciones de separación que se realizan en los hogares y suman espacios de disposición diferenciada en distintos sectores de la ciudad. La intención es conformar una red que pueda ampliarse progresivamente.

Para una segunda etapa, el Municipio analiza la instalación de puntos limpios en el Parque Gazzano, Balneario Municipal, CIC La Floresta, CIC Este II, CIC Humito, SUM 20 de Junio “Sueño Cumplido”/CAPS Papa Francisco, SUM Costanera Oeste y Toma Vieja.

Información y concientización

El programa también contempla instancias de información para facilitar la correcta separación de los materiales. En ese marco, personal capacitado brindará orientación a los vecinos durante eventos masivos, con el propósito de explicar qué residuos pueden depositarse en cada módulo y promover el uso adecuado de la infraestructura.

De esta manera, la Municipalidad busca que la separación de residuos se incorpore como una práctica cotidiana también en los espacios públicos y contribuya a reducir los descartes enviados a disposición final.

Paraná Ecopuntos Residuos
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