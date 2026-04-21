El Museo Provincial de Bellas Artes iniciará los festejos por sus 100 años con la inauguración de la muestra patrimonial Un destello sostenido

El Museo Provincial de Bellas Artes inicia los festejos por sus 100 años

El Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” iniciará los festejos por sus 100 años con la inauguración de la muestra patrimonial Un destello sostenido. La apertura será el viernes 24 de abril a las 20, en la sede del organismo, ubicada en Buenos Aires 355 de Paraná. La entrada será libre y gratuita. La actividad es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La propuesta marcará el comienzo de una agenda que se extenderá durante todo el año y que tendrá su momento central el 30 de agosto, fecha en la que se conmemora la fundación del museo en 1926.

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El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, señaló que el inicio del centenario convoca a celebrar a una institución que resguarda y difunde obras representativas de las artes visuales entrerrianas, al tiempo que mantiene una proyección hacia el futuro. También destacó el carácter activo del museo, con exhibiciones de alcance federal y tareas sostenidas de investigación y formación.

Por su parte, la directora del organismo, Julia Acosta, indicó que la muestra busca reunir una amplia selección de obras para acercarlas a la comunidad y propiciar distintas instancias de encuentro con los artistas de la provincia.

Recorrido por la colección

La exposición propone un recorrido por la colección patrimonial y por la historia institucional del museo. La curaduría retoma la investigación Fundacional (2017) y pone en diálogo obras del período inicial —entre 1926 y 1935— con piezas de distintas etapas, con el objetivo de generar nuevas lecturas y relaciones dentro del acervo.

Pensada como un atlas en construcción, la muestra se desplegará en distintas etapas a lo largo del año. Se prevén dos ampliaciones expositivas que permitirán ocupar la totalidad de las salas y ampliar el acceso del público al patrimonio.

El proyecto es resultado del trabajo del equipo de investigación del museo, coordinado por la Licenciada Karen Spahn, junto a los docentes e investigadores Carlos Battauz y Walter Musich, quienes participaron en el estudio, la selección de obras y la organización del material documental.

Actividades especiales

La inauguración incluirá una cápsula del tiempo, con documentos y archivos que recorren momentos clave en la historia institucional, con especial referencia a su fundador, Pedro Ernesto Martínez.

Además, se presentará la acción poética Servicio de escritura de cartas, a cargo de la artista Fernanda Álvarez.

En el marco del centenario, el museo también ofrecerá recorridos pedagógicos a partir del 28 de abril. Las instituciones educativas podrán solicitar turnos a través de los canales oficiales del organismo.