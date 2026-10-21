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Pedro Sánchez respondió a las críticas de Milei con una canción de Lali

El mandatario español, Pedro Sánchez, compartió en redes sociales una publicación en la que escucha “Fanático" y se la dedica a Javier Milei.

21 de octubre 2026 · 18:44hs
Pedro Sánchez respondió con ironía a las críticas de Milei y eligió una canción de Lali

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La visita de Javier Milei a España volvió a dejar en evidencia la distancia política entre el presidente argentino y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Pedro Sánchez le respondió a Milei con música y un guiño a Lali Espósito

Este miércoles, tras las críticas de Milei, quien calificó a Sánchez de “impresentable dictador”, el mandatario español respondió de manera indirecta al compartir en la red social X una imagen mientras escuchaba “Fanático”, de Lali Espósito, acompañada por el mensaje: “De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”.

La elección de la canción no pasó inadvertida, ya que Espósito explicó en distintas entrevistas que el tema hace referencia a Milei y a los cruces públicos que mantienen desde 2023. La disputa comenzó cuando la cantante cuestionó el resultado de las elecciones primarias que consagraron al actual presidente como el candidato más votado. En aquella ocasión, Milei respondió que no la conocía, una frase que luego quedó reflejada en la letra de “Fanático”.

Durante su visita a Madrid, Milei tiene previsto participar en una actividad en la Universidad Rey Juan Carlos, reunirse con representantes de la Fundación Disenso y mantener un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, no está prevista una reunión con Pedro Sánchez, una situación que se repite en sus viajes anteriores a España.

Pedro Sánchez Milei Lali
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