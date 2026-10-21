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ChangoMâs lanza una jornada de ofertas con descuentos de hasta el 40% y promociones 2x1 y 3x2

Este jueves 22 de octubre, la cadena ChangoMâs ofrecerá rebajas en alimentos, limpieza, electrodomésticos y otros productos, tanto en sucursales como online.

21 de octubre 2026 · 18:46hs
ChangoMâs lanza una jornada de ofertas con descuentos de hasta el 40% y promociones 2x1 y 3x2.

ChangoMâs lanza una jornada de ofertas con descuentos de hasta el 40% y promociones 2x1 y 3x2.

La cadena de supermercados ChangoMâs anunció una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una jornada especial de promociones que se realizará este jueves 22 de octubre en todo el país. La propuesta incluirá descuentos de hasta el 40%, ofertas de 2x1 y 3x2, rebajas en segundas unidades y alternativas de financiación sin interés en diferentes categorías de productos.

La iniciativa estará disponible en las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Mâs Go, que extenderán su horario de atención hasta las 22. Las promociones comenzarán a las 12 en los locales físicos, mientras que en la tienda digital MasOnline.com.ar estarán habilitadas desde las 8.

Según informó la empresa, los beneficios alcanzarán a miles de artículos de consumo cotidiano, entre ellos alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos para el hogar, juguetes y electrodomésticos.

Promociones en alimentos y productos de limpieza

Entre las principales oportunidades anunciadas se encuentra un 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados, como yogures, dulces de leche, quesos crema, galletitas y tabletas de chocolate.

También habrá promociones de 3x2 en gaseosas, vinos, espumantes y cervezas, que permitirán adquirir tres unidades y abonar solamente dos.

En el rubro de alimentos frescos, la cadena ofrecerá un 70% de descuento en la segunda unidad de quesos y fiambres feteados. El mismo beneficio se aplicará a diferentes productos de limpieza e higiene personal, como limpiadores, papel higiénico, rollos de cocina, desodorantes y jabones de tocador.

Además, los clientes adheridos al programa de fidelización MâsClub podrán acceder a promociones exclusivas de 2x1 en jabones para lavar la ropa de marcas seleccionadas.

Más de 1.500 productos con rebajas especiales

La jornada también incluirá descuentos del 25%, 30% y 35% en más de 1.500 productos de distintas categorías.

Entre los artículos alcanzados por estas promociones se encuentran cafés, yerbas, arroz, pastas secas, papas fritas, vegetales congelados y productos prefritos de pollo.

La propuesta busca ofrecer alternativas de ahorro en productos de consumo habitual, en un contexto en el que los consumidores prestan especial atención a las promociones y oportunidades de compra.

Desde la compañía señalaron que las ofertas estarán disponibles en las sucursales participantes y en su plataforma de comercio electrónico, de acuerdo con las condiciones comerciales de cada promoción.

Descuentos en juguetes, electrodomésticos y artículos para el hogar

Otra de las categorías destacadas será la de juguetes, que contará con rebajas de hasta el 40% y la posibilidad de pagar en cuatro cuotas sin interés.

Los descuentos de hasta el 40% también alcanzarán a productos para el hogar, mientras que determinados electrodomésticos tendrán rebajas del 30%.

Entre los artículos incluidos se mencionaron aires acondicionados y televisores inteligentes, además de neumáticos y productos de camping seleccionados.

Por otra parte, las bicicletas tendrán descuentos de hasta el 20%, con opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Las alternativas de pago estarán sujetas a las condiciones establecidas por la empresa y los medios de financiación habilitados.

Horarios y cómo acceder a las ofertas

La nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas” se desarrollará este jueves 22 de octubre, con promociones disponibles desde el mediodía hasta las 22 en los establecimientos físicos.

En tanto, quienes prefieran realizar sus compras por internet podrán acceder a las oportunidades desde las 8 a través de la tienda digital de la cadena.

La empresa informó que la jornada se realizará en todas sus sucursales del país, con descuentos y beneficios en diferentes categorías de productos.

De esta manera, ChangoMâs busca impulsar las ventas mediante una nueva jornada comercial que combina promociones por cantidad, descuentos directos y financiación para compras de mayor valor.

Las condiciones específicas de cada beneficio, los productos seleccionados y la disponibilidad podrán consultarse en los canales oficiales de la compañía.

ChangoMâs ofertas Alimentos
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