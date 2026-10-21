El quini 6 tendrá una nueva edición este miércoles 21 de octubre, desde las 21.15. Cómo participar y seguir el sorteo.

Quini 6: este miércoles se sortean 7.600 millones de pesos y crece la expectativa por los premios.

El Quini 6 tendrá este miércoles 21 de octubre un nuevo sorteo con un pozo estimado de 7.600 millones de pesos, una cifra que vuelve a despertar expectativas entre los apostadores de Entre Ríos y de todo el país. El tradicional juego de azar, organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, se mantiene entre los que ofrecen los premios más importantes de la Argenti na.

El sorteo se realizará a partir de las 21.15 en la sede de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en vivo a través de Telefe Santa Fe, Canal 9 Litoral y mediante la transmisión por streaming del canal oficial de YouTube .

LEER MÁS: Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

La expectativa está puesta en conocer si alguno de los apostadores logra acertar los seis números y quedarse con los premios principales de las diferentes modalidades.

Cómo participar del Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que el dinero destinado a premios depende de un porcentaje de la recaudación obtenida mediante las apuestas.

Para participar, cada jugador debe seleccionar seis números comprendidos entre el 00 y el 45 y registrar su apuesta en una agencia de lotería habilitada.

El agenciero carga la combinación elegida y entrega un comprobante que acredita la participación en el sorteo.

El objetivo principal es acertar los seis números extraídos, aunque determinadas modalidades también contemplan premios para quienes consigan cinco o cuatro aciertos.

El juego cuenta con tres variantes principales: Tradicional, Revancha y Siempre Sale. Para participar de estas últimas es necesario haber realizado previamente una apuesta en el Tradicional.

Los valores de las jugadas dependen de las modalidades seleccionadas y pueden modificarse de acuerdo con las disposiciones de la organización.

Cuándo y dónde se realiza el sorteo

Los sorteos del Quini 6 se desarrollan habitualmente los miércoles y domingos, a partir de las 21.15, bajo la organización de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El juego comenzó a funcionar en 1988 y, desde entonces, se consolidó como una de las propuestas de azar más populares del país.

Su sistema de premios acumulativos permite que los pozos aumenten cuando no aparecen ganadores en las categorías principales, lo que genera una mayor expectativa entre los participantes.

En esta oportunidad, el monto global estimado alcanza los 7.600 millones de pesos, que se distribuirán entre las distintas modalidades y categorías de premios, según las condiciones del sorteo.

Los premios millonarios del Quini 6

A lo largo de su historia, el Quini 6 entregó importantes premios a apostadores de diferentes provincias argentinas.

Uno de los casos más recordados ocurrió en julio de 2021, cuando un jugador de Villa María, Córdoba, obtuvo 362.830.402 pesos tras acertar los seis números de una de las modalidades.

La combinación ganadora de aquella oportunidad estuvo integrada por los números 05, 11, 16, 19, 25 y 41.

Desde entonces, los pozos continuaron creciendo y se registraron premios de mayor magnitud, impulsados por la acumulación de sorteos sin ganadores y los cambios en los valores de las apuestas.

Dónde consultar los resultados

Una vez finalizado el sorteo de este miércoles, los participantes podrán verificar las combinaciones ganadoras y conocer la distribución de los premios a través de los canales oficiales de la Lotería de Santa Fe.

Los apostadores deberán conservar sus comprobantes para realizar cualquier gestión relacionada con el cobro de premios.

Con un pozo estimado de 7.600 millones de pesos, el Quini 6 volverá a concentrar la atención de miles de jugadores que esperan convertirse en los próximos ganadores millonarios.