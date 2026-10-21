Murió Saúl Blanch, la primera voz de Rata Blanca, a los 75 años

Saúl Blanch fue una figura del rock pesado argentino desde la década de 1970 y participó en la grabación del primer disco de Rata Blanca

El cantante Saúl Blanch, reconocido por ser el primer vocalista de Rata Blanca y una de las voces emblemáticas del rock pesado argentino, murió a los 75 años. Según trascendió, el músico permanecía internado desde hacía varias semanas.

El Instituto Nacional de la Música (Inamu) confirmó la noticia y destacó su aporte a la escena nacional. “Despedimos a Saúl Blanch, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, expresó la entidad.

Blanch inició su carrera en los años setenta como integrante de Plus, banda referente del hard rock argentino, con la que grabó discos como No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock ’n’ roll (1981). Su trayectoria quedó especialmente ligada a Rata Blanca, grupo al que se incorporó a fines de los años ochenta y con el que grabó las voces de su álbum debut, publicado en 1988.

Tras dejar la banda, continuó con distintos proyectos musicales y lanzó su primer disco solista, Fiel a sus fieles, en 1990. También publicó Saúl Blanch Revancha: Refugiado, en 2006. El cantante Adrián Barilari, otra de las voces históricas de Rata Blanca, lo despidió en redes sociales y destacó el legado compartido sobre los escenarios.