El Indec informó este miércoles que la actividad económica cayó un 1,7% en agosto con respecto del mismo mes de 2025. Fue la peor del año en curso.

Para el Indec la actividad económica anotó la mayor contracción en lo que va del año.

La actividad económica anotó una contracción del 1,7% en agosto respecto del mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este desempeño quedó registrado como la mayor caída en lo que va del año. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anotó su segunda contracción consecutiva.

El acumulado del año sigue quedando en terreno positivo, con un incremento del 1,2% en comparación con el período enero-agosto del último año. En tanto, en la medición desestacionalizada anotó una leve expansión de 0,1% respecto a julio. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, se mantuvo sin cambios.

El sector industrial y el relacionado con el comercio fueron los dos sectores que tuvieron las mayores incidencias negativas, con -3,2% y -3,5% respectivamente. Entre los dos le restaron 0,9 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual del EMAE.

La nueva caída en el indicador se posiciona, a su vez, como la más agravada en dos años, cuando la actividad económica había anotado una contracción del 2,4% en septiembre.

A pesar del mal desempeño, el ministro de Economía Luis Caputo buscó resaltar el crecimiento mensual y afirmó que el indicador tendencia-ciclo se ubicó 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023.

Así se movieron los sectores de la economía

El sector minero mantiene su tendencia alcista (11,1%) y, junto a Electricidad, gas y agua (4,3%), quedaron como los dos sectores de mayor expansión año versus año.

En tercer lugar quedó Hoteles y restaurantes (3,1%). La sumatoria de los tres le aportó 0,6 p.p. al índice general de la actividad económica.

Por su parte, 10 sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que destacó el pesquero (-15,7%).

Sin embargo, el dato que llamó la atención provino del agro: el sector cayó un 1% luego de doce meses de incrementos sostenidos, la mayor pérdida desde septiembre de 2023 (-1,8%).