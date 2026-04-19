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Stand Up Minitah celebró su cumpleaños en La Casa de la Cultura

Este sábado, Stand Up Minitah festejó su cumpleaños en La Casa de la Cultura con la participación del grupo Charlando de Modas

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

19 de abril 2026 · 13:25hs
Stand Up Minitah celebró su cumpleaños en La Casa de la Cultura

FERNANDA RIVERO / UNO

Stand Up Minitah celebró su cumpleaños en La Casa de la Cultura
Charlando de Modas

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Charlando de Modas
Charlando de Modas

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Charlando de Modas

Stand Up Minitah realizó el “Cumpleaños Minitah” en La Casa de la Cultura en el marco del Festival RIA Paraná, con la participación del grupo Charlando de Modas.

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Aniversario de Stand Up Minitah

La propuesta tuvo como protagonistas a María Luz Gómez, Evelyn Schneider, Carolina Rossier, Paula Chilotegui y Daniela Rudel. Las rutinas abordaron escenas de la vida cotidiana con mucho sentido del humor y referencias generacionales que conectaron de manera directa con el público.

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El evento también sumó a Charlando de Modas, a cargo de Eva Cabrera, Emilia Cersofio y Soledad Escoubué. La propuesta encantó al público con música en vivo y reflexiones sobre vínculos, la familia, la amistad y el amor.

Charlando de modas1

El espectáculo se articuló con el Festival RIA Paraná, un encuentro de payasas, bufones y humoristas de Argentina y países limítrofes, organizado por Paula Righelato desde la Compañía Teastral.

Charlando de modas

Durante la noche se registraron intervenciones espontáneas del público, que acompañó con risas y comentarios. “Está bueno ver mujeres en el escenario hablando desde su lugar, con humor y sin filtros”, expresó una espectadora. Otra señaló: “Se genera identificación, una se reconoce en lo que cuentan y también se ríe de eso”.

El encuentro también recuperó referencias a los años 2000, con guiños que habilitaron una lectura en clave de recuerdo y revisión. Ese cruce entre experiencia personal y humor funcionó como hilo conductor de una noche que sostuvo el interés y las risas del público hasta el final.

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Stand Up Minitah La Casa de la Cultura Charlando de modas humor aniversario
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