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El paranaense Aldo Taborda será el primer jurado argentino en el Mundial de Acordeón de Italia

El acordeonista de Paraná fue invitado a integrar el jurado internacional del PIF Castelfidardo, el certamen más importante del mundo para ese instrumento

6 de agosto 2026 · 12:55hs
El paranaense Aldo Taborda será el primer jurado argentino en el Mundial de Acordeón de Italia

El acordeonista paranaense Aldo Taborda fue convocado para integrar el jurado del PIF Castelfidardo, el Campeonato Mundial de Acordeón que se realiza anualmente en Italia y es considerado el certamen más prestigioso del mundo para ese instrumento. La invitación marca un hecho histórico: será el primer y único argentino en formar parte del jurado internacional en los 51 años de trayectoria del concurso.

Aldo Taborda representará a la Argentina como jurado en el Mundial de Acordeón

La participación de Taborda tendrá un significado especial. El músico volverá a Castelfidardo, ciudad que ocupa un lugar central en su carrera artística. Allí obtuvo el cuarto puesto mundial en 2007 y, seis años después, alcanzó el tercer puesto mundial, dos logros que consolidaron su proyección internacional.

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"Volver a Castelfidardo significa reencontrarme con un lugar que marcó mi carrera. Hoy regresar como jurado es un sueño cumplido y una enorme responsabilidad que asumo con humildad, respeto y el compromiso de representar de la mejor manera a la Argentina", expresó el músico al confirmar la noticia.

Además de evaluar a los competidores, Taborda ofrecerá conciertos en Roma y en el propio festival de Castelfidardo, donde llevará un repertorio de música argentina a escenarios de reconocimiento internacional.

Durante el evento compartirá el jurado y el escenario con destacadas figuras del acordeón mundial, entre ellas Renzo Ruggeri y Richard Galliano, dos músicos a quienes reconoce como referentes de su formación artística.

"Durante años los escuché en discos y fueron parte de mi búsqueda de un sonido y una identidad musical propios. Hoy tener la posibilidad de trabajar y compartir escenario con ellos es uno de los mayores regalos que me dio la música", señaló.

Para Taborda, esta nueva participación también representa una oportunidad para incentivar a las nuevas generaciones de músicos argentinos. "Ojalá cada vez más acordeonistas se animen a perfeccionarse y a representar al país en un evento de esta magnitud", sostuvo.

El reconocimiento tiene además un fuerte valor personal. El acordeonista comenzó a tocar a los cuatro años y hoy, a sus 43, asegura que uno de los mayores premios es poder compartir este momento con sus padres, quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en la música.

Entre los recuerdos más significativos que guarda de sus anteriores participaciones en Italia también aparece un encuentro inolvidable: durante uno de aquellos viajes tuvo la oportunidad de conocer al papa Francisco y entregarle personalmente un presente, una experiencia que conserva con especial emoción.

Con esta designación, Aldo Taborda no solo suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, sino que llevará el nombre de Paraná, Entre Ríos y la Argentina a uno de los escenarios más importantes del mundo para el acordeón, consolidándose como una de las figuras argentinas de mayor proyección internacional en el instrumento.

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Aldo Taborda acordeón Italia jurado Mundial
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