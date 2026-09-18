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La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

A través de sus redes sociales, el Municipio de San Benito anunció que la Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial.

18 de septiembre 2026 · 14:29hs
La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

Dirección Departamental de Escuelas Diamante

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

A través de sus redes sociales, el Municipio de San Benito anunció que la Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial: "un reconocimiento que pone en valor nuestra identidad, nuestras tradiciones y la cultura que año tras año compartimos con toda la comunidad".

Con cinco ediciones en su haber, la Fiesta del Gaucho de San Benito se consolida como fiesta provincial, dando cuenta de la gran importancia sobre la cultura y las tradiciones locales que pone en manifiesto el municipio. La última edición de la fue presentada oficialmente como parte del calendario de celebraciones populares impulsadas en Entre Ríos para fortalecer el turismo y la identidad cultural.

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La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la Fiesta del Gaucho, con propuestas tradicionales vinculadas a la cocina criolla y al trabajo de instituciones locales; y el recorrido de los caballos por la ciudad.

Gaucho San Benito
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