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Argentina y Suiza: una historia mundialista marcada por la superioridad Albiceleste

Argentina y Suiza vuelven a cruzarse con una historia mundialista marcada por dos triunfos Albicelestes y partidos inolvidables.

8 de julio 2026 · 15:49hs
Argentina y Suiza: una historia mundialista marcada por la superioridad Albiceleste.

Argentina y Suiza: una historia mundialista marcada por la superioridad Albiceleste.

Argentina y Suiza volverán a encontrarse en un escenario mundialista, reeditando una rivalidad que, aunque breve en cantidad de partidos oficiales, tiene momentos importantes en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

El primer capítulo se escribió en Inglaterra 1966, mientras que el segundo quedó grabado en la memoria argentina durante Brasil 2014, en una de esas noches de tensión que definen el camino hacia la gloria.

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Argentina vs. Suiza: una historia mundialista de 60 años con final abierto

El recorrido entre ambas selecciones comenzó hace seis décadas, en el Mundial de 1966. Por entonces, Argentina ya mostraba una tradición importante en el fútbol internacional, mientras que Suiza llegaba con el antecedente de haber alcanzado los cuartos de final una sola vez, en 1954, edición en la que fue anfitriona. Aquel torneo marcó el mejor desempeño histórico de los suizos hasta ese momento, aunque todavía no había ocurrido el cruce frente a la selección sudamericana.

Inglaterra 1966: el primer encuentro mundialista

El debut del enfrentamiento entre Argentina y Suiza se produjo en la fase de grupos del Mundial de Inglaterra. El partido se disputó en el estadio Hillsborough de Sheffield, correspondiente a la última jornada del Grupo 2.

La situación de ambos equipos era muy diferente: Suiza ya estaba eliminada después de perder sus dos primeros partidos, mientras que Argentina llegaba con la clasificación prácticamente asegurada. A pesar de esa diferencia de contexto, la Albiceleste salió a buscar el triunfo y terminó imponiéndose por 2-0.

Los goles fueron obra de Luis Artime y Ermindo Ónega, en un encuentro donde Argentina dominó las acciones y confirmó su avance en el torneo. Suiza logró mantener el arco en cero durante la primera mitad, pero no pudo sostener el ritmo en el complemento.

Brasil 2014: una batalla definida por Di María

El segundo enfrentamiento oficial entre ambos equipos tardó casi medio siglo en repetirse y llegó en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. A diferencia del duelo de 1966, esta vez estaba en juego la continuidad en la máxima competencia del fútbol mundial.

Argentina era favorita, pero encontró a una Suiza ordenada, competitiva y capaz de llevar el partido hasta el límite. Durante los 90 minutos no hubo goles y el encuentro se encaminó a una prórroga dramática.

Cuando parecía que todo se resolvería mediante una tanda de penales, apareció una de las jugadas más recordadas del ciclo de Alejandro Sabella. Lionel Messi tomó la pelota en el centro del campo, avanzó entre defensores suizos y habilitó a Ángel Di María, quien definió de zurda al minuto 118 para darle a Argentina el pase a los cuartos de final.

Fue un triunfo sufrido, de esos que quedan asociados a la resistencia y la capacidad de encontrar una solución en los momentos decisivos.

Un historial favorable para Argentina

Fuera de los Mundiales, Argentina y Suiza también se enfrentaron en cinco amistosos. La selección europea nunca pudo vencer a la Albiceleste: consiguió dos empates, ambos jugando como local, en 1990 y 2007.

Los demás encuentros terminaron con victorias argentinas: un contundente 5-0 en 1980, un 2-0 en 1984 y un 3-1 en 2012.

El historial refleja una tendencia clara: Argentina ha mantenido una superioridad frente a Suiza a lo largo del tiempo. Sin embargo, cada partido entre ambos equipos ha tenido su propia historia, y los antecedentes mundialistas muestran que los suizos pueden convertirse en un rival incómodo cuando el escenario exige máxima concentración.

El próximo capítulo volverá a escribirse en Kansas City, donde dos selecciones con caminos muy distintos en la historia de los Mundiales buscarán sumar una nueva página a una rivalidad que, aunque no es de las más frecuentes, ya tiene momentos inolvidables.

Argentina Suiza Mundial 2026
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