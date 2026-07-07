Incidentes en San Salvador, La Paz y Concordia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

En San Salvador hubo dos personas detenidas luego de un altercado, mientras que en La Paz hubo momentos de tensión y enfrentamientos con la Policía.

Una persona sacó un cuchillo en la Plaza 25 de Mayo de La Paz.

En momentos que se llevaban a cabo los festejos por la victoria futbolística de la Argentina en la Plaza 25 de Mayo de San Salvador, se pudo observar un altercado entre varios masculinos, procediendo personal policial que se encontraba desplegado en el lugar a controlar la situación. En tanto, en La Paz también hubo enfrentamientos con efectivos.

El incidente se registró alrededor de las 17 y la Policía debió intervenir ya que dos personas no acataron las ordenes de los efectivos, oponiendo resistencia al personal actuante, por lo que se procedió a su aprehensión.

La Unidad Fiscal ordenó la detención de los mismos. A posterior un tercero en discordia radica la correspondiente denuncia, al verse damnificado por las lesiones recibidas, interviniendo el Médico Policial, determinando el carácter de las mismas como leves.

Momentos de tensión en La Paz

La alegría por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto se vio interrumpida esta tarde en el centro de La Paz, donde un grupo de jóvenes protagonizó incidentes que generaron temor entre los vecinos que se habían concentrado en la Plaza 25 de Mayo.

De acuerdo a testimonios de vecinos y fuentes policiales, un grupo comenzó a enfrentarse entre sí y exhibió armas blancas. Ante la situación, personal de la Policía de Entre Ríos intervino para dispersar a los involucrados. Para controlar el descontrol, los efectivos realizaron disparos al aire, medida que provocó corridas y pánico entre las familias que participaban de los festejos.

"No entendíamos qué pasaba. Estábamos festejando y de repente empezaron los gritos y los tiros", relató una vecina que se encontraba en el lugar con sus hijos.

Hasta el momento no se informaron heridos. Efectivos de Tránsito Municipal y de la Policía trabajaron durante varios minutos para despejar la plaza y restablecer el orden. Desde la Jefatura Departamental indicaron que el hecho está siendo investigado y que se reforzará la presencia policial en los próximos festejos masivos.

Graves hechos en Concordia

Un enfrentamiento ocurrió en medio de los festejos en el barrio Nebel de Concordia, sobre avenida Castro, en la intersección con avenida Chajarí, cuando numerosos vecinos se dirigían hacia la plaza 25 de Mayo y la Costanera para celebrar el triunfo argentino.

Un cronista de 7Paginas, que se encontraba en el lugar, pudo observar cómo varios jóvenes, entre ellos algunas mujeres, se enfrentaban en plena vía pública utilizando golpes de puño, palos y un intenso intercambio de piedras, generando momentos de gran tensión entre quienes transitaban por la zona.

Como consecuencia del enfrentamiento, varios de los participantes sufrieron lesiones en el rostro y la cabeza, que, según pudo conocerse, serían de carácter leve. Además, un automóvil Renault Fluence que se encontraba en las inmediaciones resultó con importantes daños materiales producto de los piedrazos.

En medio de la confusión, una mujer manifestó que su nieta, de apenas dos años, habría recibido un golpe durante los incidentes y expresó su indignación por lo sucedido.