Luis César Barros homenajea a una mujer chaqueña en su nueva canción "Pascualita"

La canción cuenta la historia de su exsuegra, una mujer que aún hoy se levanta antes del amanecer para trabajar la tierra por sus propios medios.

El compositor entrerriano Luis César Barros presentó "Pascualita", una obra inspirada en la historia de una mujer de 80 años que, con esfuerzo, trabajo y solidaridad, dedicó su vida a criar a decenas de hijos en el interior profundo del Chaco. La canción nace a partir del relato de su amigo.

La canción nació a partir del relato de Raúl Raffo, amigo del músico, quien le contó la historia de su exsuegra, una mujer que aún hoy se levanta antes del amanecer para trabajar la tierra por sus propios medios. Conmovido por esa realidad, Barros decidió transformar su historia en una canción.

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"Se trata de una señora de ochenta años que vive en el Chaco adentro. Raúl me contó que Pascualita se levanta antes que amanezca, trabaja la tierra ella solita y así crió a más de treinta hijos, no todos de ella, también hijos de otras madres que fue recibiendo y cuidando a lo largo de su vida", relató el autor.

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Letra

La letra refleja precisamente esa imagen de sacrificio silencioso y perseverancia. Desde los primeros versos, Barros retrata a una mujer que "riega sueños en la tierra con sus manos y su amor", destacando una vida marcada por el trabajo, la humildad y la entrega hacia los demás.

El estribillo la define como una "raíz de lucha y sentimiento" y una "madre de todos", sintetizando el espíritu de una mujer que trascendió los lazos biológicos para convertirse en sostén y refugio de numerosas personas.

A través de esta composición, Barros vuelve a poner en valor las historias anónimas que forman parte de la identidad popular argentina. "Pascualita" no sólo es un homenaje personal, sino también un reconocimiento a tantas mujeres del interior del país que construyen comunidad desde el esfuerzo cotidiano y el amor desinteresado.

Con una letra sencilla y emotiva, la canción busca mantener viva la memoria de una mujer cuya historia inspira por su fortaleza, su capacidad de trabajo y su inmensa vocación de servicio. Una vida convertida en canción para que su ejemplo trascienda generaciones.