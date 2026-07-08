Pruebas Aprender: Entre Ríos mejoró resultados por encima del promedio nacional

La provincia de Entre Ríos registró un crecimiento superior al promedio nacional tanto en lengua como en matemática según el resultado de la prueba Aprender, que es el dispositivo nacional de evaluación estandarizada de los aprendizajes que implementa la Secretaría de Educación de la Nación.

De acuerdo a los resultados, en lengua, pasó de ubicarse por debajo del promedio del país en la medición anterior a superarlo en 2025 y alcanzó el mayor porcentaje histórico de estudiantes en el nivel Avanzado.

"Estos resultados nos ponen muy contentos porque reflejan que el trabajo sostenido que venimos desarrollando junto a las escuelas está dando sus frutos. Son una muestra de que las políticas impulsadas a través del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Provincial por la Matemática comienzan a traducirse en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. Además, constituyen un insumo clave para orientar decisiones pedagógicas y fortalecer el trabajo con supervisores, equipos directivos y docentes, para que cada escuela cuente con información específica que le permita diseñar estrategias acordes a su realidad", remarcó el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

El operativo se aplicó a estudiantes de 6° grado del nivel primario y en Entre Ríos, participaron 959 escuelas, equivalentes al 98,1 por ciento de las previstas, y 19.045 estudiantes, lo que representa el 84,5 por ciento de la matrícula alcanzada por la evaluación.

En lengua, el 77,3 por ciento de los estudiantes entrerrianos alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado, por encima del promedio nacional, que fue del 76,9 por ciento. El incremento respecto de 2023 fue de 12,8 puntos porcentuales, superior al registrado a nivel país, que alcanzó los 10,5 puntos. Estos niveles reflejan que los estudiantes logran comprender e interpretar distintos tipos de textos, identificar ideas principales, reconocer información relevante y establecer relaciones de sentido, consolidando competencias de comprensión lectora cada vez más complejas.

La mejora también se refleja en la disminución de los desempeños más críticos. El porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico descendió del 13,1 por ciento en 2023 al 4,4 por ciento en 2025. Al mismo tiempo, el nivel Avanzado alcanzó el 32,1 por ciento, el valor más alto registrado por la provincia desde que se realiza la evaluación.

En Matemática, Entre Ríos también evidenció una recuperación sostenida. El 53,5 por ciento de los estudiantes alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, lo que representa una mejora de 5,6 puntos porcentuales respecto de 2023, por encima del crecimiento nacional, que fue de 3,5 puntos. Si bien la provincia aún se ubica levemente por debajo del promedio del país en este indicador, la evolución muestra un avance significativo. Estos desempeños expresan que los estudiantes pueden resolver problemas aplicando operaciones básicas, fracciones, decimales, proporcionalidad, porcentajes, medidas, geometría e interpretación de información en tablas y gráficos.

Al igual que en Lengua, también se redujo el porcentaje de estudiantes con desempeños por debajo del nivel básico en Matemática, que pasó del 26,5 por ciento en 2023 al 20,3 por ciento en 2025. Este resultado confirma una mejora concreta en los aprendizajes y, al mismo tiempo, señala la necesidad de continuar fortaleciendo las estrategias de enseñanza y acompañamiento para consolidar estos avances.