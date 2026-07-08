Gualeguay: rescataron un ejemplar de aguará guazú

El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Gualeguay; personal especializado de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización; el médico veterinario policial y el equipo técnico de la Reserva El Potrero, donde el animal está siendo trasladado para su evaluación y recuperación.

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó la importancia de la articulación institucional para proteger la fauna silvestre de la provincia. "Cada intervención de estas características requiere la actuación conjunta de distintos organismos, respetando protocolos específicos para garantizar tanto la seguridad del animal como de las personas. El objetivo siempre es preservar la biodiversidad y favorecer el regreso de estos ejemplares a su hábitat natural", señaló.

El operativo se inició alrededor de las 9, cuando la Brigada Gualeguay recibió el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de un "perro grande" en un predio ubicado en la Segunda Sección Chacras, en la intersección de calles 120 y 44. Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus). El procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Gualeguay; personal especializado de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización; el médico veterinario policial y el equipo técnico de la Reserva El Potrero, donde el animal está siendo trasladado para su evaluación y recuperación.

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó la importancia de la articulación institucional para proteger la fauna silvestre de la provincia. "Cada intervención de estas características requiere la actuación conjunta de distintos organismos, respetando protocolos específicos para garantizar tanto la seguridad del animal como de las personas. El objetivo siempre es preservar la biodiversidad y favorecer el regreso de estos ejemplares a su hábitat natural", señaló. El operativo se inició alrededor de las 9, cuando la Brigada Gualeguay recibió el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de un "perro grande" en un predio ubicado en la Segunda Sección Chacras.

Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un ejemplar de aguará guazú, una de las especies más emblemáticas de la fauna nativa argentina. Tras dar intervención al médico veterinario policial y aplicar los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, el animal fue capturado sin sufrir lesiones. Posteriormente, el ejemplar fue dispuesto para su traslado a la Reserva El Potrero, en el departamento Gualeguaychú, donde permanecerá bajo observación clínica y seguimiento sanitario hasta que los profesionales determinen que se encuentra en condiciones de ser reinsertado en su ambiente natural.

En Entre Ríos, el aguará guazú fue declarado Monumento Natural Provincial mediante la Ley Provincial Nº 11.079, máxima categoría de protección para una especie silvestre dentro del territorio provincial. La norma prohíbe su captura, caza, tenencia y cualquier acción que ponga en riesgo su conservación, promoviendo además acciones destinadas a preservar sus poblaciones y sus ambientes naturales.

Desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización recordaron que, ante la presencia de fauna silvestre, la comunidad debe evitar manipular o intentar capturar a los animales y dar aviso inmediato a las autoridades competentes, ya que una intervención adecuada resulta fundamental para resguardar tanto la integridad de las personas como la conservación de las especies protegidas.