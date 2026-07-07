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Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

La convocatoria está destinada a elencos y grupos de toda la provincia. El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en Galarza y Gualeguay

7 de julio 2026 · 14:12hs
Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Los elencos y grupos teatrales de Entre Ríos transitan los últimos días para inscribirse en el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo viernes 10 de julio. La propuesta está destinada a obras y producciones escénicas ya estrenadas que no hayan participado en ediciones anteriores del encuentro, uno de los espacios de intercambio y exhibición más relevantes para la actividad teatral de la provincia.

Cierra la convocatoria para participar del Encuentro Entrerriano de Teatro

El encuentro se desarrollará del 21 al 23 de agosto en las localidades de General Galarza y Gualeguay, organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a ambos municipios, con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

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La convocatoria contempla la selección de 12 obras y propuestas escénicas provenientes de distintos puntos de la provincia. Entre los criterios establecidos se encuentra la representación territorial de las cinco regiones que integran el CONTIER, la presencia de al menos dos espectáculos destinados a las infancias y un máximo de tres propuestas pertenecientes a las ciudades anfitrionas.

Las obras postuladas deberán estar pensadas para realizarse en una única función y contar con una duración mínima de 40 minutos y máxima de 90 minutos. Además, el jurado podrá seleccionar propuestas de diversas disciplinas de las artes escénicas, ampliando el abanico de expresiones que formarán parte de la programación.

Como incentivo para la participación, cada elenco o grupo seleccionado recibirá un estímulo económico de 750.000 pesos por la presentación realizada durante el encuentro. El pago se efectuará a través de los mecanismos administrativos correspondientes establecidos por la organización.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que el Encuentro Entrerriano de Teatro constituye una instancia fundamental para fortalecer la producción artística local, fomentar la circulación de espectáculos y generar espacios de intercambio entre creadores, gestores culturales y públicos de diferentes localidades.

La inscripción se realiza de manera digital mediante un formulario online disponible en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura. Asimismo, las bases y condiciones completas pueden consultarse a través de la convocatoria, mientras que las consultas específicas se reciben en el correo electrónico [email protected].

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Encuentro Entrerriano de Teatro continúa consolidándose como una plataforma de visibilización para las artes escénicas de la provincia, reuniendo cada año a compañías, artistas y espectadores en torno a una programación que refleja la diversidad y el crecimiento del teatro entrerriano.

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Encuentro Entrerriano de Teatro Convocatoria Gualeguay galarza
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