Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina a fines de julio

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, estará en Argentina a fines de julio acompañada del presidente de la Nación.

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , visitará la Argentina a fines de julio, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Tengo el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei” , señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales.

Caputo sostuvo que “su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

El FMI confirmó este miércoles sus previsiones de crecimiento para la economía argentina de 3,5% para 2026 y de 4% para 2027.