Brigadas entrerrianas asisten en el combate de incendios en la zona del Delta

Se detectaron una serie de focos de incendios en la región del Delta del Paraná, frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y San Pedro.

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha acciones de control y contención de incendios en la zona del Delta. En la tarde ayer, se activó de manera inmediata el protocolo interinstitucional e interjurisdiccional de emergencia tras detectarse una serie de focos de incendio en la región del Delta del Paraná.

Por su extensión y proximidad a la línea de costa, los frentes más complejos se localizaron frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y San Pedro. Ante esta situación, personal de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA) de Entre Ríos fue desplegado en el territorio. El cruce y desembarco de los brigadistas en la zona de islas se realizó de manera coordinada gracias al soporte operativo de la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, las acciones de mitigación y logística cuentan con una articulación central, liderada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), garantizando la articulación de recursos entre las jurisdicciones provinciales y nacional.

Control de incendios

El comando de operaciones informó que para la jornada de este miércoles se proyecta tener los focos ígneos totalmente circunscriptos y bajo control. En paralelo a las tareas de combate del fuego, los equipos técnicos del Plan de Manejo del Fuego trabajan en la georreferenciación de las zonas afectadas y en el cruce de datos catastrales para detectar a los propietarios de los campos involucrados y efectivizar las tareas investigativas tendientes a establecer responsabilidades y eventuales sanciones por infracción a la ley vigente.

Con esta identificación, el Estado provincial iniciará de forma inmediata los expedientes administrativos correspondientes para aplicar las máximas sanciones e infracciones que correspondan por las quemas no autorizadas. Con estas acciones, la Provincia ratifica su firme compromiso con la preservación ecológica y el ejercicio riguroso del poder de policía ambiental para desalentar prácticas que pongan en riesgo los ecosistemas del Delta.