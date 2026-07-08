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Brigadas entrerrianas asisten en el combate de incendios en la zona del Delta

Se detectaron una serie de focos de incendios en la región del Delta del Paraná, frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y San Pedro.

8 de julio 2026 · 15:45hs
Brigadas entrerrianas asisten en el combate de incendios en la zona del Delta

Brigadas entrerrianas asisten en el combate de incendios en la zona del Delta

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha acciones de control y contención de incendios en la zona del Delta. En la tarde ayer, se activó de manera inmediata el protocolo interinstitucional e interjurisdiccional de emergencia tras detectarse una serie de focos de incendio en la región del Delta del Paraná.

Por su extensión y proximidad a la línea de costa, los frentes más complejos se localizaron frente a las localidades bonaerenses de Ramallo y San Pedro. Ante esta situación, personal de la Brigada de Respuesta Ambiental (BRA) de Entre Ríos fue desplegado en el territorio. El cruce y desembarco de los brigadistas en la zona de islas se realizó de manera coordinada gracias al soporte operativo de la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, las acciones de mitigación y logística cuentan con una articulación central, liderada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), garantizando la articulación de recursos entre las jurisdicciones provinciales y nacional.

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Control de incendios

El comando de operaciones informó que para la jornada de este miércoles se proyecta tener los focos ígneos totalmente circunscriptos y bajo control. En paralelo a las tareas de combate del fuego, los equipos técnicos del Plan de Manejo del Fuego trabajan en la georreferenciación de las zonas afectadas y en el cruce de datos catastrales para detectar a los propietarios de los campos involucrados y efectivizar las tareas investigativas tendientes a establecer responsabilidades y eventuales sanciones por infracción a la ley vigente.

Con esta identificación, el Estado provincial iniciará de forma inmediata los expedientes administrativos correspondientes para aplicar las máximas sanciones e infracciones que correspondan por las quemas no autorizadas. Con estas acciones, la Provincia ratifica su firme compromiso con la preservación ecológica y el ejercicio riguroso del poder de policía ambiental para desalentar prácticas que pongan en riesgo los ecosistemas del Delta.

Incendios Delta Brigadistas
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