Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay comenzó a delinear su participación en la Liga Argentina de Básquetbol 2026/2027.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay comenzó a delinear su participación en la Liga Argentina de Básquetbol 2026/2027 y confirmó la continuidad de Juan Sebastián Amato Ayala al frente del plantel profesional. La renovación del cuerpo técnico representa otro paso importante para la institución de Concepción del Uruguay de cara a la nueva temporada .

Se trata de una de las primeras definiciones deportivas del club luego de asegurar su permanencia en la categoría. Tras mantener la plaza en la última edición, la dirigencia también acordó una alianza deportiva con El Talar para disputar el próximo certamen.

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Junto a Amato seguirá trabajando Laura González como primera asistente, mientras que Norberto Santini continuará como segundo asistente. Además, Santiago Rodríguez Perdomo permanecerá como preparador físico y Alejo Challio seguirá desempeñándose como kinesiólogo del plantel.

La alegría del técnico de Rocamora

"Estoy muy contento, con muchas ganas y esperando que comience la temporada", expresó el entrenador oriundo de Lanús en declaraciones al departamento de prensa del club.

El técnico explicó además que, una vez finalizada la competencia anterior, mantuvo una reunión con los dirigentes, quienes le manifestaron su intención de renovarle la confianza. "Estoy muy cómodo, la pasé muy bien y creo que se hizo un buen trabajo, por eso tengo muchas ganas de que arranque el torneo", señaló.

En relación con la conformación del plantel, Amato indicó que el cuerpo técnico trabaja en la incorporación de refuerzos, aunque también buscará sostener la base de jóvenes surgidos de la institución. "Queremos darles nuevamente la oportunidad a los chicos del club que respondieron muy bien y sumar jugadores que potencien al equipo", afirmó.

Al hacer un balance de la última campaña, el entrenador destacó que, pese a asumir poco antes del inicio del certamen, el equipo logró cumplir los objetivos planteados. "Fue una temporada de mucho aprendizaje. Fuimos competitivos y conseguimos mantener la categoría, además de darle protagonismo a los jugadores del club", remarcó.

Por último, Amato anticipó que las expectativas serán mayores en la próxima edición de la Liga Argentina. "Este año la vara estará un poco más alta. Buscaremos ser más competitivos y seguir potenciando a los jugadores de la institución", concluyó.