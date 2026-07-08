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Paraná celebra los 10 años del Museo Casa de Gobierno con una jornada cultural

Rogelio Frigerio encabezó los festejos por el décimo aniversario del Museo Casa de Gobierno, en una jornada celebrada junto a la comunidad entrerriana.

8 de julio 2026 · 15:45hs
Paraná celebra los 10 años del Museo Casa de Gobierno con una jornada cultural.

Paraná celebra los 10 años del Museo Casa de Gobierno con una jornada cultural.

El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles de los festejos por los 10 años del Museo Casa de Gobierno que se hacen en la explanada que comparte con la Plaza Enrique Carbó, en Paraná.

Hasta las 18 se conmemora el décimo aniversario del Museo de Casa de Gobierno con música, danzas, tradiciones, gastronomía, artesanías y propuestas turísticas a cargo de delegaciones de distintas localidades de la provincia.

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"Un lugar para visitar": Frigerio destacó el legado del Museo Casa de Gobierno al cumplir 10 años

El gobernador aseguró que "es un museo que respeta nuestra historia y nuestro legado. Es un lugar para visitar, así que invito a todos los vecinos a que se acerquen y lo conozcan". Además, tras felicitar a los responsables del Museo y descubrir una placa, durante la recorrida dijo verlo "muy cuidado".

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Cultura, Julián Stoppello; la directora de Museos y Patrimonios de Entre Ríos, Maia Rodríguez; y la coordinadora del Museo de Casa de Gobierno, Estela Richard.

Por su parte, el ministro Troncoso agradeció a los responsables de los museos por "poner en valor nuestro patrimonio y nuestro legado porque los muesos traducen la identidad. Los museos no son lugares donde se guardan cosas viejas, sino donde están nuestros valores, nuestro derrotero, nuestro legado y de dónde venimos. Creo que nos permiten conocer el pasado para comprender el presente y poder proyectar el futuro", concluyó.

Finalmente, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, felicitó a "toda la comunidad por tener este espacio maravilloso del Museo de Casa de Gobierno donde se resguarda nada menos que la historia institucional de la provincia de Entre Ríos con representación de todas las localidades. Es nuestra historia institucional que tiene que ver también con una historia democrática de la provincia de Entre Ríos. Felices de poder compartirlos con toda la gente que se acerca aquí".

El programa

Las activiades se desarrollan en la explanada del Museo Casa de Gobierno, sobre las calles México y Córdoba, en Paraná. A las 13 con la Banda Municipal de Música de Cerrito, y continúa con el recitador Blaz Zapata, el ballet de Danza de Villa Urquiza, el unipersonal de teatro de Caseros, el dúo musical de La Paz, tango de Rosario del Tala, Camila Zapata de Paraná, el ballet de Danza de San Benito, Faustino Figueroa de Victoria, ballet de Danza de Viale, el conjunto musical de Urdinarrain y Juan Tommasi de Paraná. Además, durante toda la jornada habrá patrio de comidas, y stands de producción, promoción y turismo de Caseros, Nogoyá y Rosario del Tala

museo Casa de Gobierno Paraná
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