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Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

En el cierra de la fase de grupo Los Pumitas perdieron 40 a 38 ante Inglaterra. Argentina jugará por el quinto y octavo puesto.

7 de julio 2026 · 11:39hs
Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas, con la presencia del entrerriano Bautista Lescano como titular y Basilio Cañas en el banco de suplentes, perdió este martes 40 a 38 ante Inglaterra en el cierre de la fase de grupos del Mundial M20 de Rugby que se juega en Georgia. Con esta derrota Argentina quedó sin chances de disputar las semifinales.

Argentina apoyó seis tries, con dobletes de Bautista Lescano y Simón Pfister, además de las conquistas de Tomás Dande y Manuel Cuneo Camargo. Federico Serpa Laporte y Manuel Giannantonio aportaron cuatro conversiones.

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Argentina mostró un buen comienzo y golpeó primero cuando a los ocho minutos, Tomás Dande apoyó el primer try del encuentro y, con la conversión de Federico Serpa Laporte, los Pumitas se adelantaron 7-0. Sin embargo, la respuesta inglesa no tardó en llegar y dejó el marcador 7-7.

La situación se complicó para Argentina a los 16 minutos cuando sufrió la tarjeta roja de Benjamín Ordiz Yujnovsky que la obligó a jugar con un hombre menos durante diez minutos.

Pese a esa desventaja, los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda volvieron a meterse en partido gracias al try de Manuel Cuneo Camargo a los 27 minutos, que dejó el marcador 14-12. Sin embargo, en el tramo final del primer tiempo, el conjunto inglés aprovechó la superioridad numérica y apoyó dos nuevos tries para irse al descanso con una ventaja de 28-12.

La reacción de Los Pumitas no alcanzó para avanzar a semis

En la segunda parte, los juveniles argentinos buscaron achicar la ventaja, aún con uno menos cuando recibió una tarjeta amarilla Bautista Benavides. Lejos de bajar los brazos, hubo una gran reacción en el complemento.

Después de quedar 40-17 abajo, los Pumitas comenzaron a descontar con los tries de Bautista Lescano, Simón Pfister, nuevamente Lescano y otra conquista de Pfister sobre el cierre, hasta quedar a solo dos puntos (40-38).

Inglaterra resistió el asedio argentino pese a jugar con dos hombres menos por sendas tarjetas amarillas y consiguió sostener una ajustada victoria que lo dejó en el primer puesto y con la clasificación a semifinales. Argentina, por su parte, jugará por el quinto y octavo puesto.

Los Pumitas Inglaterra Mundial M20
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