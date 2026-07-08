Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos

Siete hombres fueron demorados por intentar entorpecer un operativo policial que culminó con el secuestro de cocaína, un arma y la detención de tres personas.

En un procedimiento realizado en el Barrio El Morro, de Paraná, efectivos policiales demoraron a siete hombres que intentaron obstaculizar la intervención de los uniformados mientras perseguían a dos sospechosos que habían escapado de un control preventivo.

Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental, durante el operativo, uno de los demorados intentó ocultar una bolsa con estupefacientes, lo que derivó en la intervención de la Justicia y de la División Drogas Peligrosas.

Como resultado, se halló debajo de una mesa una bolsa de color blanca. Con refuerzos en el lugar y asegurada la finca, se constató que en dicha bolsa y sobre una cama había múltiples envoltorios con sustancia blanquecina. En la requisa personal, a uno de ellos se le incauta una balanza de precisión y un trozo compacto dentro de una bolsa.

Interiorizado el fiscal en turno, dispuso la intervención de Policía Científica y División Drogas Peligrosas, quienes practicaron test orientativo con resultado positivo para cocaína. El arma incautada resultó ser un revólver calibre .32 con una vaina servida en el tambor.

Posteriormente el Fiscal solicitó al Juez de Garantías orden de requisa domiciliaria, siendo concedida. Se practicó además test de dermotest a la totalidad de los presentes.

Por disposición fiscal se procede a la detención y traslado a Alcaldía de Tribunales de los dos primeros sujetos que se dieron a la fuga, por tenencia ilegal de arma de fuego e Infracción a Ley 23.737, y del que tenía la balanza y el trozo compacto por Infracción a Ley 23.737. Los demás ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la causa.

Elementos secuestrados en el operativo

La policía informó que en el operativo secuestraron un revólver calibre .32 largo con una vaina servida en su tambor; 49 envoltorios de nylon con cocaína (peso total 11 gramos); un trozo compacto de cocaína (peso 40,1 gramos); varios recortes de nylon con restos, utilizados para fraccionamiento; una balanza de precisión con rastros de sustancia. Total estupefaciente secuestrado: 51,1 gramos de cocaína.