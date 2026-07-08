En un procedimiento realizado en el Barrio El Morro, de Paraná, efectivos policiales demoraron a siete hombres que intentaron obstaculizar la intervención de los uniformados mientras perseguían a dos sospechosos que habían escapado de un control preventivo.
Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos
Siete hombres fueron demorados por intentar entorpecer un operativo policial que culminó con el secuestro de cocaína, un arma y la detención de tres personas.
Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental, durante el operativo, uno de los demorados intentó ocultar una bolsa con estupefacientes, lo que derivó en la intervención de la Justicia y de la División Drogas Peligrosas.
Como resultado, se halló debajo de una mesa una bolsa de color blanca. Con refuerzos en el lugar y asegurada la finca, se constató que en dicha bolsa y sobre una cama había múltiples envoltorios con sustancia blanquecina. En la requisa personal, a uno de ellos se le incauta una balanza de precisión y un trozo compacto dentro de una bolsa.
Interiorizado el fiscal en turno, dispuso la intervención de Policía Científica y División Drogas Peligrosas, quienes practicaron test orientativo con resultado positivo para cocaína. El arma incautada resultó ser un revólver calibre .32 con una vaina servida en el tambor.
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Posteriormente el Fiscal solicitó al Juez de Garantías orden de requisa domiciliaria, siendo concedida. Se practicó además test de dermotest a la totalidad de los presentes.
Por disposición fiscal se procede a la detención y traslado a Alcaldía de Tribunales de los dos primeros sujetos que se dieron a la fuga, por tenencia ilegal de arma de fuego e Infracción a Ley 23.737, y del que tenía la balanza y el trozo compacto por Infracción a Ley 23.737. Los demás ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la causa.
Elementos secuestrados en el operativo
La policía informó que en el operativo secuestraron un revólver calibre .32 largo con una vaina servida en su tambor; 49 envoltorios de nylon con cocaína (peso total 11 gramos); un trozo compacto de cocaína (peso 40,1 gramos); varios recortes de nylon con restos, utilizados para fraccionamiento; una balanza de precisión con rastros de sustancia. Total estupefaciente secuestrado: 51,1 gramos de cocaína.