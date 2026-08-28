Darío Grandinetti llega a Paraná con "El escritor de todas las cosas"

“Tenía muchas ganas de contar esta historia arriba del escenario”, dijo Darío Grandinetti en diálogo con UNO

Darío Grandinetti volverá a Paraná después de aproximadamente una década para presentar “El escritor de todas las cosas”, el unipersonal escrito y dirigido por Javier Daulte. La función será el sábado 5 de septiembre, a las 21, en La Vieja Usina.

La obra propone un recorrido por la vida de un hombre que se gana la vida escribiendo textos que forman parte de la vida cotidiana, aunque casi nunca se piensa quién está detrás de esas palabras: carteles, noticias, textos de aeropuertos, hospitales o incluso los pequeños sobres de azúcar.

“Es la historia de un señor que escribe mucho y muchas cosas para ganarse la vida, pero no es un escritor célebre”, explicó Grandinetti en diálogo con UNO. A medida que el personaje cuenta su historia, aparecen también sus fracasos, sus vínculos y una espera relacionada con un acontecimiento importante de su vida.

El humor ocupa un lugar central en ese relato. “Cuenta esos momentos difíciles, complicados, con bastante humor. Y la obra habla de lo que pasa con la palabra, qué le pasa al otro, al que lee o escucha lo que decimos, qué le pasa a nuestro entorno”, señaló el actor.

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"El escritor de todas las cosas"

Para Grandinetti, el formato de unipersonal representa tanto un desafío artístico como una posibilidad para concretar uno de sus deseos: volver a salir de gira.

“Tenía muchas ganas de contar esta historia arriba del escenario. Es muy desafiante estar solo arriba del escenario”, reconoció. Al mismo tiempo, destacó que el formato facilita la organización de las giras y permite programar períodos de trabajo sin depender de la coordinación de un elenco numeroso.

El actor comenzó la gira hace apenas dos semanas y asegura que las primeras funciones fueron muy bien recibidas. “Han sido funciones hermosas, a la gente le gusta mucho la obra y a mí me gusta mucho la historia que estoy contando”, contó.

Después de diez años sin salir de gira, Grandinetti también espera con entusiasmo su regreso a Paraná. “Conozco Paraná, me gusta mucho, hace como 10 años que no voy, así que estoy deseoso de volver. Estoy muy feliz”, expresó.

Sobre lo que espera para esta nueva etapa, fue contundente: “Mi proyecto hoy es hacer esta obra la mayor cantidad del tiempo posible porque la paso muy bien y la gente también”.

“El escritor de todas las cosas” invita a detenerse en el valor de las palabras, en las historias que se escriben y en aquello que sucede cuando esas palabras llegan a otra persona. Una propuesta que, según Grandinetti, combina preguntas, humor y emoción.

“Invito a la gente porque les va a gustar mucho la historia. Es conmovedora, divertida, plantea muchas preguntas y la gente la pasa muy bien”, sostuvo.

Las entradas están disponibles a través de GradaTickets y en Flamingo Bar. Hay opciones de 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.