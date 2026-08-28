Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel será sede exclusiva de toda la competencia de sóftbol, tanto femenina como masculina. Las obras en Paraná.

Fabián Medina y Leonardo Andreoli hablaron de las obras en el Estadio de Paraná.

La ciudad de Paraná volverá a ser protagonista de un gran acontecimiento deportivo internacional. Los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán a la capital entrerriana como una de sus sedes y, en este caso, la ciudad tendrá bajo su responsabilidad toda la competencia de sóftbol, tanto en la rama femenina como masculina. Todo arranca desde el 15 de septiembre.

La elección no es casual. Paraná tiene una profunda historia y tradición vinculada al sóftbol y cuenta con uno de los escenarios más importantes de Sudamérica: el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel , que será el escenario donde se desarrollarán todos los encuentros de la disciplina.

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Durante septiembre, la casa del sóftbol paranaense recibirá a las selecciones que participarán de la competencia y volverá a mostrar su capacidad para albergar eventos de jerarquía internacional. Entre los protagonistas estará la Selección Argentina, que buscará hacer valer su condición de local ante distintos representativos sudamericanos.

Para llegar a esta cita de la mejor manera, la Asociación Paranaense de Sóftbol viene trabajando intensamente en diferentes obras y tareas de acondicionamiento del estadio. Se trata de trabajos que apuntan no solamente a cumplir con los requerimientos propios de una competencia internacional, sino también a concretar viejos anhelos de la dirigencia del sóftbol de la ciudad.

Uno de los principales avances es la finalización del albergue deportivo, una obra largamente esperada por la familia del sóftbol paranaense y que representa uno de los grandes sueños que durante años persiguieron diferentes dirigentes de la Asociación.

Si bien durante los Juegos las delegaciones deportivas estarán alojadas en Santa Fe, el nuevo espacio tendrá una función fundamental durante la competencia. Será utilizado como lugar de oficinas y permitirá el funcionamiento de distintos sectores vinculados a la organización del torneo.

La concreción del albergue tiene, además, un fuerte valor simbólico para la dirigencia de la disciplina, ya que detrás del proyecto hay años de trabajo y gestiones de diferentes dirigentes que fueron dejando su aporte para que finalmente pudiera convertirse en realidad.

A esto se suma una importante renovación del sistema lumínico del estadio. Gracias a las gestiones realizadas junto al Gobierno de Entre Ríos y Enersa, se concretó el reemplazo de las antiguas luminarias por un sistema LED en la totalidad del diamante.

El cambio permitirá contar con una iluminación de primer nivel y representa una mejora sustancial para el escenario mundialista, que durante años utilizó un sistema de iluminación de mercurio halogenado que ya había quedado obsoleto.

También se trabaja en la renovación del frente del estadio y en diferentes sectores internos y externos, con pintura, acondicionamiento de pisos, bancos y dogouts, además de distintas tareas destinadas a mejorar la presentación general del escenario.

El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol y una de las principales figuras de la organización de los Juegos Suramericanos en Paraná, Fabián Medina, destacó el trabajo que se viene realizando durante las últimas semanas y la importancia que tendrá nuevamente la ciudad en el plano internacional.

“Estamos a días ya prácticamente de tener un nuevo internacional en la ciudad de Paraná en lo que respecta a la disciplina del sóftbol. Estamos ultimando los detalles para que nuestra casa, el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, esté en excelentes condiciones, como siempre intentamos brindar en un evento internacional de estas características”, señaló.

En ese sentido, Medina puso especial énfasis en la finalización del albergue deportivo.

“Estamos terminando lo que es un gran anhelo, un gran sueño de muchísimos años y de muchos dirigentes que hoy nos están acompañando desde el cielo. Por eso tenemos una tremenda alegría para nosotros de poder terminar la casa de deportistas, que es el albergue, como todos le llamamos”, expresó.

La obra representa un paso importante para la institución y para una ciudad que históricamente se ha caracterizado por su fuerte vínculo con el sóftbol.

La nueva iluminación LED, otro salto de calidad

Medina también destacó la renovación completa de las luces del diamante, una obra que permitirá al estadio contar con un sistema moderno y acorde a las exigencias de una competencia internacional.

“También estamos gracias al Gobierno de la provincia de Entre Ríos, al secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, con gestiones que se hicieron en la empresa Enersa para tener en el estadio las luces LED y reconvertir el sistema de mercurio halogenado que teníamos, que ya es obsoleto”, explicó.

Y agregó: “Pasamos al sistema LED. Para nuestro deporte esto es un avance muy grande, porque vamos a jugar con iluminación de primer nivel”.

La renovación lumínica no solamente tendrá impacto durante los Juegos Suramericanos, sino que quedará como una mejora permanente para el Estadio Mundialista y permitirá a Paraná continuar posicionándose como una plaza capaz de recibir competencias internacionales de alto nivel.

Un estadio que se pone a punto

Los trabajos en el Mundialista Nafaldo Cargnel no se limitaron al albergue y a la iluminación.

“Estamos haciendo todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento general del estadio, infinidad de obras, desde la más chiquita hasta la más grande. Estamos trabajando todos los días de la semana a pleno”, contó Medina.

En ese sentido, destacó especialmente la tarea que viene llevando adelante Leonardo Andreoli, dirigente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, quien está al frente de buena parte de las obras y tareas de acondicionamiento.

“Mucho trabajo, pero muy felices porque realmente es lo que nos gusta, estar abocados a esto”, remarcó Medina.

El objetivo es que cuando comiencen los partidos el escenario se encuentre en óptimas condiciones y pueda mostrar la mejor imagen de Paraná ante los visitantes que llegarán desde distintos puntos de Sudamérica.

Entrada libre y gratuita

Uno de los datos destacados para el público paranaense será que el ingreso al Estadio Mundialista durante los Juegos Suramericanos será totalmente gratuito.

“Quiero informar que el ingreso al estadio durante los Juegos va a ser totalmente gratuito, así que ya no hay excusas para no venir a ver el femenino a partir del día 15 de septiembre”, afirmó Medina.

Los partidos comenzarán después del mediodía.

“Que vengan aquí a partir del mediodía. Se van a jugar los partidos desde las 13.30. Así que estamos ansiosos por que esto empiece”, completó.

De esta manera, la organización apuesta a que el público acompañe masivamente a las selecciones y que el Mundialista vuelva a vestirse de fiesta, tal como ocurrió en otras grandes competencias que tuvieron a Paraná como escenario.

El fixture femenino

La competencia femenina de sóftbol será la primera en entrar en acción. Los partidos se desarrollarán entre el 15 y el 18 de septiembre en el Estadio Mundialista de Paraná.

El seleccionado argentino tendrá su debut frente a Bolivia y posteriormente enfrentará a Colombia, Brasil, Perú y Venezuela.

La presencia de Argentina será uno de los grandes atractivos para el público local, que tendrá la posibilidad de observar en acción a las representantes nacionales en un escenario que conoce de grandes jornadas internacionales.

La modalidad de competencia permitirá que Paraná sea durante esos días el centro de atención del sóftbol femenino sudamericano.

Luego será el turno del masculino

Una vez finalizada la competencia femenina, llegará el turno del sóftbol masculino.

Los varones competirán entre el 21 y el 24 de septiembre, también en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel.

En este caso, Argentina debutará frente a Bolivia y luego se medirá con Venezuela y Perú.

Así, durante septiembre Paraná tendrá varios días de actividad internacional y recibirá a deportistas, cuerpos técnicos, árbitros, oficiales y representantes de diferentes países de la región.

Leonardo Andreoli: “Estamos rejuveneciendo el frente”

Otro de los dirigentes que trabaja intensamente en la puesta a punto del estadio es Leonardo Andreoli, quien explicó cuáles son algunas de las tareas que se están llevando adelante.

“Cuando se realizan este tipo de acontecimientos, la WBSC y también los Juegos Suramericanos piden ciertos requerimientos para tener la casa linda, para tener la casa bien presentada, porque somos la cara visible de los Juegos importantes”, manifestó.

En ese sentido, detalló parte de los trabajos realizados.

“Estamos haciendo pintura, acomodando los dogouts, los pisos de los dogouts, vamos a poner césped sintético, polvo de ladrillo y acomodar los bancos. Estamos, digamos, rejuveneciendo el frente”, explicó.

El dirigente destacó que se trata de una puesta a punto integral, con intervenciones en diferentes sectores del escenario.

La intención es que el Mundialista no solamente esté en condiciones deportivas para recibir los partidos, sino que además presente una imagen acorde con la magnitud del acontecimiento.

Las delegaciones estarán alojadas en Santa Fe

Una particularidad de los Juegos será que los equipos y oficiales no se alojarán en Paraná.

Andreoli explicó que “todos los equipos y los oficiales van a estar en Santa Fe, más precisamente en el Hotel de ATE. Ahí van a parar, los van a traer todos los días y los van a llevar”.

Por ese motivo, el albergue deportivo recientemente terminado no será utilizado como alojamiento de las delegaciones durante la competencia.

Sin embargo, tendrá una función central durante los Juegos, ya que será utilizado para el funcionamiento de oficinas vinculadas a la organización y al desarrollo de la competencia.

“Este lugar está para que ellos puedan pasar el día acá y para las oficinas de WBSC Américas Sóftbol, que tiene la responsabilidad de la parte deportiva de los Juegos”, detalló Andreoli.

Una obra que comenzó hace años en Paraná

La concreción del albergue también tiene una historia detrás.

Andreoli recordó que la piedra fundamental del proyecto fue colocada durante la gestión municipal de Blanca Osuna, y que desde entonces distintas generaciones de dirigentes fueron trabajando para lograr que aquella idea pudiera transformarse finalmente en una realidad.

“Estaba recordando que la piedra fundamental de esto se puso en la intendencia de Blanca Osuna. Desde ahí hasta acá venimos todos, toda la dirigencia remando para poder concretarlo y, afortunadamente, ahora lo vamos a poder tener hecho una realidad”, sostuvo.

La frase sintetiza el recorrido de una obra que atravesó diferentes etapas y que finalmente podrá ser presentada ante la comunidad deportiva en el marco de un acontecimiento internacional.