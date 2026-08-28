LLA y PRO se reunieron por segunda vez para avanzar en una alianza territorial

Los diputados Ritondo y De Andreis se reunieron Con Santilli y los Menem. Avanza una alianza para las elecciones 2027

Los diputados Ritondo y De Andreis se reunieron Con Santilli y los Menem. Avanza una alianza para las elecciones 2027

Referentes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO mantuvieron este jueves por la tarde una reunión clave de casi dos horas en la Casa Rosada. El encuentro, que representa la segunda mesa de coordinación entre ambas fuerzas, tuvo como eje central el diseño de una estrategia electoral conjunta que abarque todo el territorio nacional de cara a las Elecciones 2027 .

La cita comenzó formalmente a las 17:00 horas en Balcarce 50. Se reunieron el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados, los delegados de la secretaria de la Presidencia y líder de LLA, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Eduardo “Lule” Menem.

Antes de ingresar al mitin, De Andreis reveló la instrucción precisa que el expresidente Mauricio Macri transmitió a sus emisarios: “Que hagamos todos los esfuerzos posibles para blindar el cambio en la Argentina y que no vuelva el kirchnerismo”. Según fuentes cercanas, Macri está dispuesto a "agotar todas las instancias" para dar sostenibilidad al proceso de transformación actual y evitar caer en el "péndulo" político que frustró su reelección en 2019, describe La Nación.

Durante el encuentro, los participantes realizaron un exhaustivo diagnóstico electoral sobre 17 distritos en los que el PRO no es oficialismo. De Andreis aclaró que el espacio no se sentó a imponer condiciones sobre las provincias que actualmente gobierna el PRO, y que aún es prematuro para definir candidaturas concretas.

Por su parte, Ritondo ratificó la vocación de unidad al declarar ante la prensa acreditada que "sin dudas" ambas fuerzas podrían competir juntas tanto en las provincias administradas por el PRO como en el resto del país.

Sintonía legislativa y el debate por las PASO

Un punto de debate pendiente es el proyecto del oficialismo para suprimir las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. Al respecto, Ritondo evitó fijar una postura taxativa del bloque del PRO (que cuenta con 12 bancas en Diputados) y señaló que esperarán a ver la resolución en el Senado, cámara de origen de la iniciativa.

Ritondo argumentó que las PASO presentan tanto ventajas como desventajas, recordando que tanto Milei como Macri fueron producto de dicho sistema. Sin embargo, advirtió sobre el elevado costo económico que conllevan y la fatiga del electorado, que podría verse obligado a votar hasta seis veces en caso de coincidir con elecciones primarias provinciales. “No hemos tomado una postura definitiva. Depende del debate interno que tengamos”, puntualizó.

El rumbo económico

En el plano económico, Diego Santilli expuso un balance favorable del rumbo del Gobierno y señaló que los datos de inflación proyectada van a la baja, repasó las cifras de reactivación y destacó el reciente anuncio de créditos hipotecarios.

Por su parte referentes del PRO advierten que la incertidumbre de los mercados podría desencadenar una nueva espiral de crisis económica . En contraste, en las oficinas de la Casa Rosada alineadas con Karina Milei consideran que las bases del plan económico son sólidas por sí mismas y no corren riesgos de sufrir cimbronazos cambiarios o financieros.

Mauricio Macri ha insistido en la necesidad de que el oficialismo ofrezca "gestos" concretos para reconstruir la confianza mutua, resentida tras sucesivos desaires políticos, tales como el freno a la ley de "Ficha Limpia", el acuerdo de LLA con el peronismo para la Auditoría General de la Nación (AGN) y la exclusión del PRO de la presidencia de la Bicameral de Inteligencia. De igual modo, en la Casa Rosada cayeron con desagrado cuestionamientos públicos previos de Macri, como su sugerencia de remover de su cargo al portavoz presidencial y funcionario de confianza de los hermanos Milei, Manuel Adorni.

Por último, el panorama de integración enfrenta tensiones territoriales específicas. Mientras figuras del PRO como el exministro de Hacienda Hernán Lacunza se posicionan como alternativas electorales frente al oficialismo nacional, dirigentes de LLA en la Ciudad, como Pilar Ramírez —respaldada por la conducción de Karina Milei—, buscan disputar la preeminencia del PRO en su principal bastión electoral.

A pesar de estas fricciones, los interlocutores mantuvieron comunicación directa con Mauricio Macri antes de ingresar a la Casa Rosada y se comprometieron a reportar los resultados de la reunión inmediatamente después, ratificando que el canal de negociación de cúpulas permanece plenamente operativo, publica La Nación.