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A los 89 años murió Harald V, rey de Noruega

El monarca se encontraba hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre. Será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.

28 de agosto 2026 · 08:59hs
A los 89 años murió Harald V

A los 89 años murió Harald V, rey de Noruega. El monarca se encontraba hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre. Será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.
El monarca se encontraba hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre. Será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.

El monarca se encontraba hospitalizado por una infección bacteriana en la sangre. Será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años de edad, según informó este viernes el Palacio Real.

Su salud se deterioró el pasado fin de semana mientras se encontraba hospitalizado, había informado el domingo la Casa Real de Noruega, que detalló que el rey estaba recibiendo antibióticos por una infección bacteriana en la sangre.

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El monarca de 89 años fue ingresado el 17 de agosto al Rikshospitalet, que forma parte del Hospital de la Universidad de Oslo y brinda atención médica altamente especializada.

Recientemente, el rey había recibido tratamiento para anemia hemolítica, explicaron desde el Palacio. En ese sentido, el tratamiento causó acumulación de fluidos en su cuerpo, por lo que requirió atención hospitalaria.

Harald V, que ascendió al trono de Noruega en 1991, experimentó varios problemas de salud en los últimos años y en marzo de 2024 le colocaron un marcapasos. Ahora, tras la muerte del monarca, será reemplazado por el príncipe heredero Haakon.

Biografía

Harald V de Noruega había nacido en Asker, el 21 de febrero de 1937 y cuando aún no había cumplido los seis años, la Segunda Guerra Mundial trastornó su vida.

En abril de 1940, las tropas alemanas invadieron Noruega: su abuelo Haakon VII y su padre, el príncipe heredero Olaf , se dirigieron an a Londres, mientras que él, junto con su madre y sus dos hermanas, partió hacia los Estados Unidos.

En la nación norteamericana inició el proceso educativo hasta que en junio de 1945, el joven príncipe regresó a su país y se convirtió en el primer miembro de la familia real en asistir a una escuela pública.

Continuó sus estudios de secundaria en Oslo, antes de formarse tanto en la universidad como en las escuelas militares noruegas.

Más tarde, completó su formación en Oxford, donde estudió historia, economía y ciencias políticas, pero fue en los deportes acuáticos donde el joven príncipe se destacó especialmente.

Completó sus estudios secundarios e ingresó en la Escuela de Candidatos a Oficiales de Caballería, y más tarde ingresó en la Academia Militar, graduándose en 1959.

Obtuvo el rango de general del Ejército y de la Fuerza Aérea y el de almirante de la Armada.

Un príncipe deportista

Apasionado por la vela desde la infancia, representó a Noruega en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, México en 1968 y Múnich en 1972, como abanderado de su país y capitán de embarcaciones que proyectaban la imagen de una monarquía atlética y popular, según destaca un historial del sitio RFI referido al monarca fallecido en las últimas horas.

Ya como rey, continuaría compitiendo en regatas, acumulando títulos europeos y mundiales en yates, hasta llevar una carrera náutica que se prolongó mucho más allá de sus 80 años.

Esquiador, cazador y pescador, Harald cultivó la imagen de una monarquía cercana a la naturaleza, arraigada en sus montañas y sus fiordos.

Vida privada

En 1958, el príncipe heredero Harald conoció, en casa de unos amigos, a una joven morena de ojos color avellana: Sonja Haraldsen, hija de un comerciante de Oslo.

Se enaromaron a primera vista pero en opinión del rey Olaf, esa unión era impensable ya que por las venas de la muchacha no corría sangre real.

Harald apostó por ese amor y durante nueve años, se opuso a su padre hasta que a sus 30 años, planteó un ultimátum: o se casaba con Sonja, o nunca lo haría.

Olaf terminó cediendo y el 29 de agosto de 1968 se celebró la boda de Harald y Sonja en la catedral de Oslo.

A través de esta unión, Noruega vio cómo su monarquía bajó de un pedestal inmutable para acercarse a la vida real de sus súbditos.

La pareja tuvo dos hijos: la princesa Märtha Louise, nacida en 1971, y el príncipe Haakon, futuro heredero, nacido en 1973.

Crecieron en una familia donde la navegación, el esquí y la vida al aire libre eran tan importantes como las ceremonias oficiales.

Pero la preparación para el papel real fue constante. Tras la muerte de Haakon VII, en 1957, Olaf se convirtió en rey, y Harald, a los 20 años, pasó a ser príncipe heredero.

Desde muy temprano asistió a los consejos de ministros, asumió la regencia cuando su padre estaba ausente o enfermo y realizó visitas oficiales.

Aprendió un oficio que es tanto un papel simbólico como una disciplina constitucional.

El 17 de enero de 1991, el destino dio un giro porque Olaf V falleció a los 87 años y, desde las primeras horas de su reinado, el príncipe Harald, ya rey, debió organizar el luto nacional al tiempo que afirmaba su propia legitimidad.

El 23 de junio de 1991, fue coronado en la catedral de Nidaros en Trondheim, lugar histórico de los reyes de Noruega.

Retomó el lema familiar: “Alt for Norge” —”Todo por Noruega” y decidió, de inmediato, modernizar una institución con un papel esencialmente simbólico, sin poder político directo, pero con una influencia moral real.

Se recordará al rey Harald como a quien apostó por que Noruega continúe siendo una democracia inclusiva y acogedora: miles formaban filas para saber de su salud en los últimos días y ahora lo despiden con dolor y reconocimiento.

Noruega
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