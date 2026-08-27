Uno Entre Rios | Ovación | Kily González

Sorpresa en la MLS: el Kily González será el nuevo DT del Inter Miami

El exentrenador de Platense y Central, Kily González, llegó a un acuerdo para asumir en el equipo de Lionel Messi. Será su primera experiencia en el exterior.

27 de agosto 2026 · 21:59hs
El Kily González ante un gran desafio. 

Uno Santa Fe

El Kily González ante un gran desafio. 

El Inter Miami cambia de rumbo y tendría pronto un nuevo director técnico el Kily González cerró su arribo a las Garzas y dirigirá a Lionel Messi en la MLS de Estados Unidos.

La última seguidilla de malos resultados (cuatro derrotas y apenas un empate en sus últimas cinco presentaciones), la temprana eliminación en la Leagues Cup y la complicada lucha por la clasificación a la próxima Concachampions forzaron a los directivos a dar un volantazo.

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Lo que viene para el Kily González

En ese sentido, decidieron ponerle fin al ciclo de Ángel Guillermo Hoyos (quien había asumido como interino en abril tras la salida de Javier Mascherano): el elegido para reemplazarlo es el Kily González.

El emblemático exmediocampista de la Selección Argentina -de 52 años- llegó a un acuerdo con el Inter Miami y será el nuevo entrenador de Lionel Messi. Según le informaron a TyC Sports, firmaría contrato por un año.

El Kily comenzó su carrera en Rosario Central, pasó por Unión de Santa Fe y su último equipo fue Platense, club que dejó en octubre de 2025. Este año, expresó su ilusión de dirigir a Boca luego de la salida de Cláudio Úbeda.

González tendrá su primera experiencia en el exterior, nada menos que en el Inter Miami de Lionel Messi, que sueña con recuperarse, volver a pelear la MLS (son escoltas en la Conferencia Este, a 10 puntos de Nashville SC) y lograr la clasificación a la próxima Concachampions.

Kily González Inter Miami MLS
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