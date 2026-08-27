La Facultad Regional San Francisco sumó un Unitree R1 EDU, que forma parte del Congreso de Robótica de Paraná y equipamiento para prácticas de simulación y formación.

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional San Francisco incorporó su primer robot humanoide, convirtiéndose en la primera regional de la institución en el país en contar con esta tecnología.

Se trata de un Unitree R1 EDU , un modelo diseñado para actividades de investigación, formación y desarrollo en robótica. El equipo fue destinado al nuevo Laboratorio de Entrenamiento de Robots Humanoides, creado para fortalecer la capacitación de estudiantes y profesionales.

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Video del Robot Humanoide.

El robot humanoide fue presentado en la jornada de este jueves en Paraná en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial. Organizado por la UTN Facultad Regional Paraná, el encuentro constituye un espacio de intercambio académico y tecnológico que proyecta a la Facultad y a la ciudad como referentes en el ámbito de la robótica, tanto a nivel nacional como internacional. Las actividades continuarán este viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

Una inversión de 58 millones pesos

El nuevo espacio fue puesto en marcha con un aporte de 58 millones de pesos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, canalizado a través de la Asociación Cooperadora de la Facultad Regional San Francisco.

La inversión permitió incorporar, además del robot, distintos elementos destinados a garantizar su funcionamiento y ampliar las posibilidades de entrenamiento.

El laboratorio cuenta con una estructura de protección, baterías adicionales, manos robóticas y un arnés para las prácticas. También fueron incorporados tres visores de realidad virtual Meta Quest 3, que permitirán desarrollar experiencias de simulación y entrenamiento.

Formación y vínculos tecnológicos

La iniciativa también contempla una estrategia de capacitación y vinculación con empresas especializadas. La UTN San Francisco cuenta con un convenio con Robots for Humanity y con capacitaciones certificadas por el Nvidia Deep Learning Institute.

El objetivo es utilizar el nuevo equipamiento como plataforma para la formación en tecnologías vinculadas con la robótica humanoide, la inteligencia artificial, la automatización y la simulación.

El modelo Unitree R1 EDU fue presentado recientemente en el VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial, organizado por la UTN Facultad Regional Paraná, donde se exhibieron distintas experiencias y desarrollos relacionados con la aplicación educativa e industrial de estas tecnologías.

Un nuevo espacio para la robótica

Con la incorporación del humanoide, la Facultad Regional San Francisco amplía su infraestructura destinada a la enseñanza y experimentación tecnológica. El nuevo laboratorio permitirá realizar prácticas sobre programación, control, interacción humano-robot y simulación, además de generar oportunidades para proyectos de investigación y desarrollo.

La incorporación del equipo posiciona a la regional cordobesa como una de las instituciones universitarias que avanza en la incorporación de robots humanoides para la formación académica y tecnológica.