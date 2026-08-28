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Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

La Seccional Uruguay de Agmer expresó su profundo pesar y solidaridad con la comunidad educativa de la escuela Nº 88 Buenos Aires de Concepción del Uruguay

28 de agosto 2026 · 09:12hs
La Seccional Uruguay de Agmer expresó su profundo pesar y solidaridad con la comunidad educativa de la escuela Nº 88 Buenos Aires de Concepción del Uruguay

La Seccional Uruguay de Agmer expresó su profundo pesar y solidaridad con la comunidad educativa de la escuela Nº 88 Buenos Aires de Concepción del Uruguay

La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra profundamente conmocionada tras el trágico fallecimiento de un niño de 12 años en el barrio La Higuera. El hecho, bajo investigación judicial y policial, impulsó un enérgico pronunciamiento de Agmer Seccional Uruguay, entidad que reclama de manera urgente la intervención de organismos gubernamentales con políticas de salud, educación y desarrollo social.

El dramático episodio ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Reibel y 12 del Norte. Según el relato brindado a los efectivos policiales, la madre del menor se había retirado de su hogar a las 18 para realizar diligencias personales, quedando el niño acompañado de otro de sus hijos.

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Al regresar y no localizarlo, la mujer inició una búsqueda desesperada por la propiedad y, alrededor de las 21.40 horas, halló al menor sin respuestas en un pasillo angosto en la parte trasera del inmueble.

Tras liberarlo de la situación, un vecino del lugar ofreció su vehículo particular para trasladar al niño de suma urgencia hacia el Hospital J.J. de Urquiza, adonde se confirmó que el menor ingresó sin signos vitales.

La Policía y la justicia tomaron intervención pasadas las 22 tras recibir el aviso desde el centro asistencial, iniciando actuaciones de oficio.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, doctor Eduardo Santos, junto al personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias en el lugar de los hechos. Posteriormente, la autopsia realizada al cuerpo confirmó que el deceso del menor se produjo por autodeterminación, determinándose que no existió participación de terceros en el trágico suceso.

Agmer demanda políticas públicas integrales

La tragedia motivó una declaración pública de la Seccional Uruguay de Agmer, gremio que expresó su profundo pesar y solidaridad con la comunidad educativa de la Escuela Primaria N.º 88 "Buenos Aires", institución a la que pertenecía el menor.

A través de un comunicado, la entidad gremial destacó que las escuelas constituyen "espacios de encuentro, contención y cuidado", y puso de relieve los vínculos que cotidianamente se construyen entre docentes y estudiantes sostenidos en el afecto, el acompañamiento y el compromiso. No obstante, advirtió firmemente que estos lazos "no siempre alcanzan para proteger a nuestros gurises de las situaciones de vulnerabilidad" a las que están expuestos diariamente, producto de las complejas circunstancias que atraviesa la sociedad.

Frente a este escenario, Agmer Uruguay consideró "imprescindible y urgente" que las autoridades gubernamentales correspondientes asuman su responsabilidad activa mediante el fortalecimiento y aplicación de políticas públicas integrales de educación, salud y desarrollo social, las cuales deben adecuarse a las problemáticas que sufren hoy las escuelas.

Por último, el gremio docente reafirmó su compromiso con la defensa de "una escuela pública que cuide, acompañe y garantice derechos", exigiendo las condiciones materiales y de contención necesarias para que tanto estudiantes como trabajadores de la educación puedan afrontar estas dolorosas situaciones con el respaldo que merecen.

  • Línea de prevención del suicidio: Llame a la Línea 135.
  • Número telefónico alternativo: Comuníquese al 0800-777-2100.
  • Asistencia presencial: Diríjase al centro de salud o efector médico más cercano a su domicilio.

Agmer Concepción del Uruguay Menor autodeterminación
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