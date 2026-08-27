Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

La Nación y la Provincia de Entre Ríos acordaron el pago de más de $6.000 millones correspondientes a ajustes pendientes del Consenso Fiscal de 2017.

El acuerdo fue suscripto por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El Estado Nacional y la Provincia de Entre Ríos acordaron el pago de más de $6.000 millones correspondientes a ajustes pendientes de la compensación establecida en el Consenso Fiscal de 2017. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la provincia.

El entendimiento se enmarca en el cumplimiento de la cláusula 11, incisos a) y b), del Consenso Fiscal 2017, ratificado por la Ley N° 27.429, y de las Resoluciones 9-E/2018 y 9/2019 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, señala Análisis.

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Según el acta, el Estado Nacional transferirá a la Provincia, a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), $4.773.068.639,98 para cancelar en su totalidad los ajustes correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025.

El documento establece que ese monto representa la cancelación total de las obligaciones vinculadas con esos dos períodos. De este modo, una vez realizada la transferencia, no quedarán saldos pendientes por los ajustes correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025.

El acuerdo también contempla un desembolso correspondiente al tercer trimestre de 2025. En este caso, la transferencia será de $1.226.931.360,02, también mediante el Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, este importe constituye un pago parcial del ajuste correspondiente a ese período. Por esa razón, la Provincia todavía tendrá pendiente de cobro un saldo de $323.561.214,98 por el tercer trimestre de 2025.

En total, las dos transferencias previstas en el acta suman 6.000 millones de pesos.

El texto precisa que, con la realización de las transferencias, quedan completamente canceladas las obligaciones del Estado Nacional correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025, mientras que permanece pendiente únicamente el saldo del tercer trimestre mencionado.

Qué establece sobre el saldo pendiente

La cuarta cláusula del acta señala que el saldo de $323.561.214,98, junto con los saldos que pudieran surgir de ajustes posteriores a la firma del acuerdo, podrán ingresar al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de que puedan ser compensados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones alcanzadas por ese régimen.

El acta, de este modo, formaliza el mecanismo para atender los ajustes pendientes de la compensación prevista en el Consenso Fiscal 2017 y deja establecido qué períodos quedan totalmente cancelados, qué monto permanece pendiente y cuál es el régimen al que podrá incorporarse ese saldo.