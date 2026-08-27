Uno Entre Rios | La Provincia | Consenso Fiscal

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

La Nación y la Provincia de Entre Ríos acordaron el pago de más de $6.000 millones correspondientes a ajustes pendientes del Consenso Fiscal de 2017.

27 de agosto 2026 · 22:31hs
El acuerdo fue suscripto por el secretario de Hacienda de la Nación

El acuerdo fue suscripto por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. 

El Estado Nacional y la Provincia de Entre Ríos acordaron el pago de más de $6.000 millones correspondientes a ajustes pendientes de la compensación establecida en el Consenso Fiscal de 2017. El acuerdo fue suscripto por el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y publicado este jueves en el Boletín Oficial de la provincia.

LEER MÁS: El gobernador Frigerio impulsa una cumbre por un nuevo consenso fiscal

Acuerdo entre Nación y Entre Ríos

El entendimiento se enmarca en el cumplimiento de la cláusula 11, incisos a) y b), del Consenso Fiscal 2017, ratificado por la Ley N° 27.429, y de las Resoluciones 9-E/2018 y 9/2019 de la Secretaría de Hacienda de la Nación, señala Análisis.

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco.

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Según el acta, el Estado Nacional transferirá a la Provincia, a través del Banco de la Nación Argentina (BNA), $4.773.068.639,98 para cancelar en su totalidad los ajustes correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025.

El documento establece que ese monto representa la cancelación total de las obligaciones vinculadas con esos dos períodos. De este modo, una vez realizada la transferencia, no quedarán saldos pendientes por los ajustes correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025.

El acuerdo también contempla un desembolso correspondiente al tercer trimestre de 2025. En este caso, la transferencia será de $1.226.931.360,02, también mediante el Banco de la Nación Argentina.

Sin embargo, este importe constituye un pago parcial del ajuste correspondiente a ese período. Por esa razón, la Provincia todavía tendrá pendiente de cobro un saldo de $323.561.214,98 por el tercer trimestre de 2025.

En total, las dos transferencias previstas en el acta suman 6.000 millones de pesos.

El texto precisa que, con la realización de las transferencias, quedan completamente canceladas las obligaciones del Estado Nacional correspondientes al primer y segundo trimestre de 2025, mientras que permanece pendiente únicamente el saldo del tercer trimestre mencionado.

Qué establece sobre el saldo pendiente

La cuarta cláusula del acta señala que el saldo de $323.561.214,98, junto con los saldos que pudieran surgir de ajustes posteriores a la firma del acuerdo, podrán ingresar al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de que puedan ser compensados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones alcanzadas por ese régimen.

El acta, de este modo, formaliza el mecanismo para atender los ajustes pendientes de la compensación prevista en el Consenso Fiscal 2017 y deja establecido qué períodos quedan totalmente cancelados, qué monto permanece pendiente y cuál es el régimen al que podrá incorporarse ese saldo.

Consenso Fiscal Nación Entre Ríos ajustes
Noticias relacionadas
Incendios de autos en Paraná: La mayoría se da por problemas eléctricos.

Incendios de autos en Paraná: "La mayoría se da por problemas eléctricos"

Comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial del Túnel Subfluvial. 

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Realizan tareas de limpieza para impedir que el agua se acumule en la calzada.

Por el fenómeno de El Niño refuerzan la limpieza en la Autovía 14

El martes inicia el cronograma de pagos a la administración pública provincial.

El martes inicia el cronograma de pagos a la administración pública provincial

Ver comentarios

Lo último

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

Ultimo Momento
Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Sorpresa en la MLS: el Kily González será el nuevo DT del Inter Miami

Sorpresa en la MLS: el Kily González será el nuevo DT del Inter Miami

Policiales
Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Ovación
En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

Las Leonas están en la final del Mundial 2026

Las Leonas están en la final del Mundial 2026

Sorpresa en la MLS: el Kily González será el nuevo DT del Inter Miami

Sorpresa en la MLS: el Kily González será el nuevo DT del Inter Miami

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

En Paraná fue presentado un robot humanoide de la UTN de San Francisco

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Incendios de autos en Paraná: La mayoría se da por problemas eléctricos

Incendios de autos en Paraná: "La mayoría se da por problemas eléctricos"

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Dejanos tu comentario