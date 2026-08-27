Argentina venció 1-0 a Australia con un gol de Julieta Jankunas y jugará la definición ante Países Bajos. La Selección volvió a demostrar carácter y buscará el título mundial.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026.

Las Leonas están en la gran final del Mundial de Hockey 2026. El seleccionado argentino derrotó este jueves 1-0 a Australia en una dramática semifinal disputada en Amstelveen y se metió en la definición del certamen. Julieta Jankunas marcó el único gol del encuentro, en el último cuarto, y Argentina resistió hasta el final para quedarse con una victoria inolvidable. Ahora irá por el título ante Países Bajos.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara fue de mayor a menor en cuanto al dominio del partido, pero sostuvo una enorme solidez defensiva durante los 60 minutos. Australia tuvo sus oportunidades, especialmente en el tramo final, aunque Cristina “China” Cosentino apareció en los momentos decisivos para mantener el arco argentino en cero.

Las Leonas golearon a España y están en semifinales del Mundial

Las Leonas se aseguraron el primer puesto de la Segunda Fase del Mundial

Argentina dominó, pero no pudo marcar

Las Leonas asumieron el protagonismo desde el comienzo. Australia consiguió el primer córner corto apenas transcurridos 53 segundos, pero Sarah Byrnes no pudo superar a la defensa argentina.

A partir de allí, Argentina se instaló en campo rival y manejó buena parte del primer cuarto. Sin embargo, le faltó precisión en los últimos metros para transformar ese dominio en situaciones concretas de gol.

La tendencia se mantuvo durante el segundo período. A los 3 minutos y medio, Las Leonas tuvieron su primer córner corto. Raposo ejecutó y la defensa australiana rechazó el remate. En el rebote apareció Jankunas, quien tuvo una buena posibilidad, pero la arquera rival respondió para sostener el empate.

Argentina terminó el primer tiempo siendo superior en el juego, aunque el marcador permaneció 0-0.

Australia avisó y Cosentino respondió

El tercer cuarto comenzó con una situación inmejorable para Australia. Grace Stewart recibió dentro del área y sacó un remate que encontró una extraordinaria respuesta de Cosentino, quien evitó la caída del arco argentino.

Las Leonas volvieron a tomar el control y generaron nuevas oportunidades. Gorzelany tuvo a su cargo dos córners cortos, pero ninguno pudo terminar dentro del arco australiano.

A esa altura, el partido comenzaba a transformarse en una cuestión de detalles. Argentina tenía mayor iniciativa, mientras Australia esperaba su oportunidad para lastimar de contra.

El tercer cuarto terminó sin goles y todo quedó abierto para los últimos 15 minutos.

Jankunas apareció para desatar el festejo

Las Leonas salieron decididas a buscar la victoria en el cuarto período. Y después de varias aproximaciones finalmente encontraron el premio.

Argentina consiguió tres córners cortos consecutivos y comenzó a acorralar a Australia. En el tercero hubo incluso un pedido de revisión por un posible penal, aunque la acción terminó nuevamente en otro fijo.

Las Leonas están en la final del Mundial 2026.

Poco después llegó el séptimo córner corto argentino y esta vez la jugada preparada salió a la perfección.

Gorzelany inició la acción, conectó con Cairo y la cordobesa envió un centro que Jankunas desvió para convertir el 1-0. Faltaban poco más de 13 minutos y Las Leonas finalmente habían conseguido quebrar la resistencia australiana.

Pero todavía quedaba muchísimo por sufrir.

Australia se adelantó en busca del empate y consiguió dos córners cortos en pocos minutos. En ambos apareció la figura de la China Cosentino. Primero rechazó con el pie un remate que tenía destino de gol y, enseguida, protagonizó otra atajada espectacular para sostener la ventaja.

Las Hockeyroos fueron por todo y, a falta de poco más de tres minutos, su entrenador decidió retirar a la arquera para sumar una jugadora de campo y atacar con 11.

Argentina tuvo que resistir en los minutos finales, defendió cada pelota como si fuera la última y consiguió sostener el resultado.

El silbatazo final desató el festejo de Las Leonas, que volvieron a meterse en una final mundial y ahora irán por la gloria.

Países Bajos espera en la final

El último obstáculo será Países Bajos, que previamente derrotó 1-0 a Bélgica y avanzó a la definición.

Así, Argentina tendrá nuevamente una cita con la historia. Después de una semifinal cerrada, intensa y sufrida, Las Leonas están a un partido de volver a ser campeonas del mundo.