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En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

Luego de la salida de Eduardo Coudet, Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino del Millonario y ya tuvo su primer entrenamiento a cargo.

27 de agosto 2026 · 20:09hs
Leonardo Ponzio entrenador interino en River.

Prensa River.

Leonardo Ponzio entrenador interino en River.

A horas de la conferencia de prensa en la que Eduardo Coudet hizo oficial su salida, River tuvo su primer entrenamiento con Leonardo Ponzio como entrenador interino y Marcelo Escudero como ayudante de campo. La práctica iba a realizarse en el Monumental por el anuncio del Chacho pero para no castigar el césped tras el duelo de ayer, acabó llevándose a cabo en el ya famoso predio de Cantilo, donde se estuvieron entrenando los futbolistas marginados.

Primer día para Leonardo Ponzio

Ponzio, ex compañero de Gonzalo Montiel (que se entrenó con normalidad), Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré, Sebastián Driussi y Tomás Galván fue bien recibido por el plantel del Millonario por su condición de haber sido integrante y referente del vestuario, manteniendo gran relación con varios jugadores.

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El entrenamiento se realizó en la Cancha 6, a orillas del Arroyo Medrano. Una vez esta finalizó, los jugadores se fueron en combi hasta el club, donde dejaron sus autos, ya que en Cantilo aún no hay duchas. Mañana, la práctica se realizará a las 10.30 en River Camp, el escenario habitual.

La conferencia de prensa en la que se despidió Eduardo Coudet

“Creemos que tiene aptitudes para administrar esta situación de transición”, dijo Stéfano Di Carlo sobre el flamante técnico, que se quedaría con este nuevo rol hasta diciembre por lo menos. En el seno del cuadro de Núñez no descartan ofrecerle un contrato por 2027 si los resultados acompañan.

Por lo pronto, el rosarino de 44 años comenzará este domingo ante Banfield su carrera en el rubro, desempolvando un título que nunca utilizó. Hasta ahora, se desempeñaba como miembro de la Secretaria Técnica y oficiaba como nexo entre Primera y Reserva.

Leonardo Ponzio River Torneo Clausura Millonario
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