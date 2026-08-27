Más de 60 funcionarios y referentes de Paraná y Santa Fe participan del encuentro “Dos Ciudades, un Destino”, que se desarrolla en ambas capitales durante dos jornadas.

Paraná y Santa Fe fortalecen su integración turística con un encuentro que reúne a referentes de todo el país

Paraná y Santa Fe comenzaron este jueves el 32° Encuentro de Municipios Turísticos “Dos Ciudades, un Destino”, una propuesta que reúne a más de 60 funcionarios y referentes del sector de distintos puntos del país.

La actividad inaugural se desarrolló en la Sala Mayo de Paraná y contó con la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales, representantes de entidades vinculadas con el turismo, instituciones académicas y referentes del sector privado.

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El encuentro se extenderá durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto, con actividades en ambas ciudades y una modalidad de doble sede que busca profundizar la integración regional y promover el desarrollo de la actividad turística.

Una agenda compartida

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó la recuperación del trabajo conjunto con Santa Fe y remarcó la importancia de generar propuestas que permitan potenciar a ambas ciudades como destino.

“Venimos trabajando con Santa Fe reeditando un programa conjunto que tenía años y se había discontinuado. Invitamos a que visiten ambas ciudades. Hay un mix público privado muy virtuoso que acompaña la actividad turística”, señaló.

La iniciativa apunta a fomentar el movimiento turístico entre ambas capitales, generar actividad económica y contribuir a la creación de puestos de trabajo.

En ese sentido, Romero sostuvo que el objetivo es “combinar acciones para, entre todos, fomentar una actividad que hace crecer a las ciudades, que siempre irradia actividad económica y trabajo”.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, también puso el foco en la cooperación entre ambas jurisdicciones y en la posibilidad de articular políticas más allá de las diferencias partidarias.

“Lo más importante es esto, vernos en equipo, independientemente de las diferencias políticas. Acá nos unimos para ver cómo el sector público ayuda al privado a desarrollar puestos de trabajo”, afirmó.

Poletti destacó además los vínculos históricos y geográficos entre las dos ciudades. “Nosotros somos dos ciudades capitales a 30 kilómetros que nos une un río, una historia, la Constitución, un montón de cosas que no podíamos desaprovechar”, expresó.

Turismo, inversiones y sostenibilidad

Durante las dos jornadas se abordarán distintas temáticas vinculadas con la actividad, entre ellas el turismo urbano, la sostenibilidad, las inversiones, las microregiones turísticas y la legislación del sector.

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, valoró la realización del encuentro y sostuvo que el sector debe ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo.

“Es muy bueno dar al turismo un lugar que verdaderamente tiene, que es generador de empleo, de riqueza, potenciador de la actividad económica. Todo este esfuerzo lo apoyamos desde el gobierno provincial”, afirmó.

La apertura contó también con la participación del jefe de Gabinete de Secretarías de Estado de Paraná, Santiago Halle; el subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná y presidente del Ente Mixto de Turismo de la ciudad, Agustín Clavenzani; el subsecretario de Turismo de Santa Fe, Javier Dellamónica; concejales de ambas ciudades y el presidente de la Red Federal de Turismo y organizador del encuentro, Pablo Sgubini.

Participación federal

La convocatoria reúne a representantes de ciudades y destinos turísticos de diferentes regiones del país. Entre las localidades participantes se encuentran Córdoba, Mendoza, San Rafael, Salta, Bariloche, Trelew, Resistencia, Rosario, Santa Rosa de Calamuchita, Miramar de Ansenuza, Añelo, La Punta, Cachi, San Francisco del Monte de Oro, Concepción del Uruguay, Concordia y Diamante, entre otras.

También participan autoridades y representantes del Consejo Federal de Turismo (CFT), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Secretaría de Turismo de la Nación, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Fundación Plan21 y distintas instituciones académicas.

La propuesta busca consolidar una agenda común entre Paraná y Santa Fe y fortalecer la cooperación entre municipios como herramienta para ampliar la oferta turística, generar inversiones y potenciar el impacto económico de la actividad en la región.