Uno Entre Rios | Escenario | Gloria Montoya

El Gloria Montoya se prepara para volver como espacio cultural y gastronómico

La Municipalidad de Paraná adjudicó por 10 años la concesión del Centro Cultural Gloria Montoya a PARACIMA S.A.S., que estará asociada con Tribus Club de Arte

27 de agosto 2026 · 16:22hs
El Gloria Montoya se prepara para volver como espacio cultural y gastronómico

El Centro Cultural Gloria Montoya, ubicado en Melvin Jones 861, inicia una nueva etapa. La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión del inmueble a PARACIMA S.A.S., firma que estará asociada con Tribus Club de Arte, para llevar adelante su refuncionalización y gestión.

Cultura y gastronomía: así será la nueva etapa del Gloria Montoya

El proyecto contempla la reparación y acondicionamiento del edificio para convertirlo en un espacio que combine propuestas culturales, gastronómicas y recreativas, con actividades destinadas tanto a vecinos como a visitantes.

Imaginaria presenta “El Ritual” y suma una nueva canción a sus más de 20 años de trayectoria

Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrena "El Ritual"

Inés Ghiggi: Quiero desearnos un poco de locura en la radio

Inés Ghiggi: "Quiero desearnos un poco de locura en la radio"

La participación de Tribus Club de Arte permitirá sumar al proyecto su experiencia en la gestión, producción y programación cultural, con el objetivo de fortalecer el perfil artístico del lugar y generar nuevas propuestas para la ciudad.

Uno de los puntos destacados es que el espacio mantendrá el nombre Centro Cultural Gloria Montoya, en reconocimiento a la artista paranaense y como una manera de preservar la identidad del lugar mientras se proyecta una nueva etapa.

La iniciativa busca recuperar un inmueble de propiedad pública y devolverle protagonismo dentro del circuito cultural de Paraná. La intención es que el espacio vuelva a funcionar como un punto de encuentro para la comunidad y como escenario para distintas expresiones artísticas.

A la propuesta cultural se sumará además una dimensión gastronómica y recreativa, ampliando las posibilidades de uso del edificio y ofreciendo una alternativa que combine el disfrute de la cultura con espacios de encuentro y permanencia.

La concesión tendrá una duración de 10 años y contempla la ejecución de las obras necesarias para poner en valor el inmueble. De esta manera, el Gloria Montoya se prepara para una nueva etapa que busca recuperar un espacio con identidad propia y fortalecer la oferta cultural de la ciudad.

El proceso se inició con la Licitación Pública N.º 51/2026, convocada por la Municipalidad de Paraná. PARACIMA S.A.S. fue la única firma oferente y, mediante el Decreto N.º 1761, del 10 de agosto de 2026, se aprobó la adjudicación de la concesión.

LEER MÁS: Imaginaria y Los Camellos Sedientos del Sur Entrerriano estrena "El Ritual"

Gloria Montoya cultural Paraná Gastronomía
Noticias relacionadas
juan manuel bilat llevo su musica a distintos puntos de entre rios

Juan Manuel Bilat llevó su música a distintos puntos de Entre Ríos

ivan noble presentara canciones traspapeladas en parana

Iván Noble presentará "Canciones traspapeladas" en Paraná

Gustavo Cordera se presentará en Concordia este sábado

Gustavo Cordera se presentará en Concordia este sábado

La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años.

Murió la gran artista japonesa Yayoi Kusama

Ver comentarios

Lo último

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Incendios de autos en Paraná: La mayoría se da por problemas eléctricos

Incendios de autos en Paraná: "La mayoría se da por problemas eléctricos"

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

Ultimo Momento
Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Incendios de autos en Paraná: La mayoría se da por problemas eléctricos

Incendios de autos en Paraná: "La mayoría se da por problemas eléctricos"

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

El TCR South America llegará a Concordia en septiembre

El TCR South America llegará a Concordia en septiembre

Policiales
Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

Villaguay: un peatón murió atropellado por un colectivo y el chofer iba alcoholizado

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

La rápida intervención de policías salvaron la vida de un niño desvanecido

Ovación
En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

Las Leonas están en la final del Mundial 2026

Las Leonas están en la final del Mundial 2026

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Dibu Martínez se va de Aston Villa y será nuevo refuerzo de Chelsea

Eduardo Coudet se despidió en conferencia de prensa: Tenía claro que en River había que ganar

Eduardo Coudet se despidió en conferencia de prensa: "Tenía claro que en River había que ganar"

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

Quiénes son los posibles reemplazantes del Chacho Coudet tras su salida de River Plate

La provincia
Incendios de autos en Paraná: La mayoría se da por problemas eléctricos

Incendios de autos en Paraná: "La mayoría se da por problemas eléctricos"

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Túnel Subfluvial: comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial

Por el fenómeno de El Niño refuerzan la limpieza en la Autovía 14

Por el fenómeno de El Niño refuerzan la limpieza en la Autovía 14

El martes inicia el cronograma de pagos a la administración pública provincial

El martes inicia el cronograma de pagos a la administración pública provincial

Turismo: ya están disponibles los beneficios fiscales, energéticos y financieros para prestadores entrerrianos

Turismo: ya están disponibles los beneficios fiscales, energéticos y financieros para prestadores entrerrianos

Dejanos tu comentario