El Gloria Montoya se prepara para volver como espacio cultural y gastronómico

La Municipalidad de Paraná adjudicó por 10 años la concesión del Centro Cultural Gloria Montoya a PARACIMA S.A.S., que estará asociada con Tribus Club de Arte

El Centro Cultural Gloria Montoya, ubicado en Melvin Jones 861, inicia una nueva etapa. La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión del inmueble a PARACIMA S.A.S., firma que estará asociada con Tribus Club de Arte, para llevar adelante su refuncionalización y gestión.

El proyecto contempla la reparación y acondicionamiento del edificio para convertirlo en un espacio que combine propuestas culturales, gastronómicas y recreativas , con actividades destinadas tanto a vecinos como a visitantes.

La participación de Tribus Club de Arte permitirá sumar al proyecto su experiencia en la gestión, producción y programación cultural, con el objetivo de fortalecer el perfil artístico del lugar y generar nuevas propuestas para la ciudad.

Uno de los puntos destacados es que el espacio mantendrá el nombre Centro Cultural Gloria Montoya, en reconocimiento a la artista paranaense y como una manera de preservar la identidad del lugar mientras se proyecta una nueva etapa.

La iniciativa busca recuperar un inmueble de propiedad pública y devolverle protagonismo dentro del circuito cultural de Paraná. La intención es que el espacio vuelva a funcionar como un punto de encuentro para la comunidad y como escenario para distintas expresiones artísticas.

A la propuesta cultural se sumará además una dimensión gastronómica y recreativa, ampliando las posibilidades de uso del edificio y ofreciendo una alternativa que combine el disfrute de la cultura con espacios de encuentro y permanencia.

La concesión tendrá una duración de 10 años y contempla la ejecución de las obras necesarias para poner en valor el inmueble. De esta manera, el Gloria Montoya se prepara para una nueva etapa que busca recuperar un espacio con identidad propia y fortalecer la oferta cultural de la ciudad.

El proceso se inició con la Licitación Pública N.º 51/2026, convocada por la Municipalidad de Paraná. PARACIMA S.A.S. fue la única firma oferente y, mediante el Decreto N.º 1761, del 10 de agosto de 2026, se aprobó la adjudicación de la concesión.