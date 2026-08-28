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La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Secuestran un arma "tumbera" y detienen a un hombre de 28 años tras un tiroteo en el barrio Feria, de La Paz

28 de agosto 2026 · 09:51hs
Secuestran un arma tumbera y detienen a un hombre de 28 años tras un tiroteo en el barrio Feria

Secuestran un arma "tumbera" y detienen a un hombre de 28 años tras un tiroteo en el barrio Feria, de La Paz

Un joven de 28 años fue detenido en la ciudad de La Paz tras un allanamiento policial en el que se incautó un arma de fabricación casera y municiones. El operativo judicial se llevó a cabo este 27 de agosto en relación a una investigación por un ataque con arma de fuego ocurrido días atrás.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Primera y el Grupo Especial en un domicilio ubicado en el barrio Feria, sobre la calle Arenales, entre Chacabuco y Gregoria Pérez.

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Durante el registro habitacional, los uniformados lograron el secuestro de un arma de fabricación casera tipo “tumbera” (la cual estaba cargada con un cartucho calibre .22), una caja con veinticinco cartuchos calibre 12 / 70 y dos teléfonos celulares.

Una vez finalizadas las tareas de rigor en la vivienda, la Fiscalía interviniente ordenó el arresto inmediato del sospechoso de 28 años, sindicado como el presunto autor de la agresión. El individuo fue trasladado y alojado en las instalaciones de la Jefatura Departamental La Paz, quedando formalmente a disposición de las autoridades judiciales.

Una discusión por deuda y un herido en el brazo

La causa que motivó el allanamiento se originó a partir de un hecho de violencia denunciado el pasado 22 de agosto de 2026. De acuerdo con la investigación, el damnificado mantuvo un altercado con el agresor debido a una deuda económica pendiente.

En medio del entredicho, el sospechoso extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó directamente en uno de los brazos de la víctima.

Para esclarecer el caso catalogado como "abuso de armas", los agentes de la Comisaría Primera ejecutaron diversas tareas de campo, entre las que se incluyeron averiguaciones y el relevamiento exhaustivo de filmaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Estos elementos de prueba permitieron fundamentar el mandamiento judicial para irrumpir en la propiedad y arrestar al presunto implicado.

La Paz Arma Joven tiroteo
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